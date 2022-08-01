手搖飲「多1步驟才好喝」　她嘆看不到了！店員反崩潰：發炎1個月

▲原PO哀號，手搖店都不搖了！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「現在手搖店都看不到『手搖』的動作了！」一名妹子透露，手搖飲好喝的關鍵，就是「搖過後的口感，不論是在飲料的融合或配料的均勻度都有所提升」，尤其上層產生的泡沫，讓人喝得很消暑，可惜現在買飲料，發現店家都少了這個步驟。文章曝光後，引發一票店員回應，「我搖到手筋膜炎一個多月都好不了！」

一名女網友在Dcard自述，童年買手搖飲時，店員手拿飲料鋼杯，再手上晃個幾下，接著再放到芭比娃娃的機器上，讓它搖得更均勻，「搖過後的口感，不論是在飲料的融合或是配料的均勻度都有所提升」，尤其加冰塊搖過之後會產生泡沫，在夏天喝超級消暑。

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如今古早味「手搖」懷念一幕消失了，讓原PO感嘆，「除了遞給你的時候，簡單幫你左右晃一下。」身為飲料控的她也強調，「撇開那些漸層好看的打卡飲料，像是喝珍奶就是要均勻搖過才好喝，讓茶跟奶完美的融合在一起，這樣珍奶喝起來每一口才會香香甜甜，希望有人能懂我。」

文章曝光後，底下網友熱議「蘋果麵包沒蘋果，也是好吃」、「奶精的都會上搖機吧，因為打出來的奶泡很香 」、「除了那種便宜路邊攤是調現成的，飲料店除了牛奶之類的特定品項都手搖吧」、「吃湯麵也是，要老闆端來的時候大拇指會插在裡面的，才會好吃」。

一票手搖飲店員則路過回應，「萬波有啊，我搖到手筋膜炎一個多月都好不了」、「50嵐有規定，機器搖完後，一定要再手搖八下喔，北北基的部分啦」、「麻古也有搖喔」、「烏弄的冬片仔也會搖耶，好喝」、「七盞茶也是手搖！剛進去的時候才第二天手超酸」、「清心3年員工路過全手搖，還有要求每杯要幾下才能倒喔，遇到蜂蜜更心累」。

▼店員搖到手發炎。（圖／翻攝Dcard）