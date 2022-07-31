快訊／「日本踩線首發團」抵台！首批團員搭華航抵台影片曝光

記者李宜秦／台北報導

日本踩線團今日抵台，第一批12名團員已於稍早搭乘中華航空抵達桃園機場，剩餘13人則會在稍後搭乘長榮航空班機抵台。交通部觀光局表示，25名團員將陸續進行PCR檢驗，若全數陰性，就將入住桃園南方莊園飯店，團員不需進行3+4的隔離。

觀光局表示，首發團25人多是日本旅遊業者，實際來台4天，第一天搭下午班機來台，一般商務客入境檢疫要3+4，該踩線首發團申請專案免隔離，因此首日入境要先作PCR，等結果出來才可開始活動，由於PCR結果出來已經是晚上，所以將直接入住飯店，第一晚會入住桃園南方莊園，方便日本踩線團也順便考察台日高峰會場地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本踩線團團員PCR陰性後將入住飯店。（圖／觀光局）

觀光局表示，第二天行程安排主要以能淨空為主，不能直接與民眾接觸，因此規劃先去基隆正濱漁港和彩色屋打卡熱點，該景點不可下車，之後會拉到和平島，當天和平島會有一區淨空，避免踩線團與民眾接觸，團員全程都要佩戴口罩，之後還會到日方指定景點、日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的吳服店舊址，當晚入住台北晶華酒店。

第三天則規劃台北市導覽，除了會去免稅店外，還將搭台北雙層觀光巴士導覽市區和台北101，導覽過程不下車，下午規劃到台北喜來登飯店跟台灣旅遊業者交流產品；第四天也就是8月3日上午將搭早班機返回日本。

▲日本踩線團抵台。（圖／觀光局）







▲日本踩線團將進行四天的遊程，途中不會與台灣民眾接觸。（圖／記者沈繼昌翻攝）





▲踩線團抵達中壢南方莊園飯店。（圖／記者沈繼昌翻攝）