自由夾料！日超商推「無內餡米漢堡」　台網友笑：不就白飯

記者周偉承／綜合報導

日本人在各領域總是會有許多意想不到的創意，有些更因此變成商品行銷到世界各地，又或是透過網路吸引到全世界網友的目光。日本百圓便利商店「LAWSON 100」日前推出了沒有內餡的「米漢堡」，主打可以自己搭配喜歡的配料，但沒想到台灣網友們一看到卻無情吐槽「不就白飯」？引起熱議。

「沒有內餡的米漢堡」是日本百圓便利商店「LAWSON 100」日前推出的關東限定商品，內容物就是兩塊捏成圓扁柱狀的「飯糰」，可以搭配超商就能買到的煎蛋、炸雞排、漢堡排等食材，自製成喜歡的米漢堡。

▲想夾什麼料就夾，還是挺方便的啦！

臉書粉專「日本省錢小站」也分享了相關資訊，但部分台灣網友也忍不住吐槽表示，「啊不就白飯」、「這樣也要100日圓」、「啊就一碗白飯分兩包」、「都要這麼麻煩備料夾料了，煮個飯應該相對簡單」，不過也有網友提到，以前媽媽有時來不及煮白飯，都會叫小孩子去巷口的自助餐或攤販買現成的白飯，所以這個商品應該還是有市場的。粉專小編也搞笑表示，在辦公室放肉鬆跟菜脯的話，就能每天自製「台灣飯糰」來吃了。

▲沒有內餡的包子夾配料是不是又像「刈包」了呢！（圖／翻攝自井村屋官網）

其實日本先前也有百年品牌井村屋推出過「沒有內餡的包子」，號稱是「革命性商品」，一顆要價約47元新台幣，還一度造成轟動，一上市就被搶購一空，同樣也是主打可以自由搭配喜歡的餡料，不過在台灣網友看來，這不過就是普通的「饅頭」，紛紛搞笑吐槽，「真的是顛覆常識，下一次就是烤熟了的生魚片了是不是啊」、「日本發明沒有餡的包子，如有雷同，純屬饅頭」、「看來饅頭要進化成刈包了」。