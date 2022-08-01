柬埔寨銀行上班！2台男「下機就被賣」　求救對話曝：贖金66萬

▲台人以為要去當銀行業務，結果慘被賣掉。（圖／翻攝PTT）



網搜小組／劉維榛報導

台人到柬埔寨挖金，結果慘被賣掉！一名網友轉傳求救對話，有2名台人受高薪誘惑，開心要到柬埔寨當銀行業務，怎料才下飛機就被人蛇集團賣掉，而贖金是一人2.2萬美元（約66萬新台幣），讓網友嚇歪直呼「這兩人還回的來？」

一名網友在PTT轉貼兩張流出對話圖，來源是大陸的波菜論壇，可見有人求助，2位朋友被誘騙，要到柬埔寨當銀行業務，怎料才下飛機，就立刻被賣到西港，甚至在路上就被公開「標價販售」，一人贖金是2.2萬美元（約新台幣66萬多元）。

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據了解，施亞努港又稱西港，是柬埔寨最大的海港及對外貿易中心，而台灣警方掌握情資，指出西港是當地最大陸資博弈場所。而對話圖中，表示被騙到柬埔寨的，除了有台灣人，還有大陸人，接著附上護照，希望能獲得援助。對此，原PO也替受騙台人的安危感到擔憂，「這兩人還回的來？」

▲求救對話曝光。（圖／翻攝PTT）



▲台人被賣到柬埔寨。（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，底下網友搖頭直呼，「中華民國護照...這應該不是假的了」、「都沒說實話，多數去都不是正當工作」、「有真正的銀行員工作啦，但被騙的那些也不看看自己學歷，還銀行員」、「不管如何，敢出國，真的很有勇氣」、「以前出國做詐騙的非常多 這些被騙的台人，大概以為和以前一樣模式」、「這該誰管，國安局、外交部、警察局？」「台資銀行在柬並不少喔，已經無所不用其極的騙&綁票了，台灣肥羊被盯上了吧」。

警方指出不少刊登「文字客服」、「博弈後台服務」以高月薪、工作輕鬆號召年輕人應徵，刑事局國際刑警科透過大數據分析，發現有6位民眾日前被「日薪5100元」誘騙，打算搭機赴柬甫寨發大財，所幸警方緊急派員到機場攔阻，被害民眾才發現險遭黑幫誘騙到該國淪為詐騙集團話務手。

刑事局也呼籲，人蛇集團只求將求職人送出國獲利，已改變傳統「博弈客服」為廣告之招攬方式，將觸角伸展至各行各業並以虛偽高薪誘惑；警方呼籲民眾網路求職時，應該更加小心謹慎，以免成為遭人口販運之對象。