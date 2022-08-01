2023國際運輸安全年會在台灣！運安會：俄國被抵制、中國沒資格參加

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

國際運輸安全協會（ITSA）明年6月將在台灣舉辦年會，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智表示，受到俄烏戰爭影響，俄羅斯明年不會參加，而中國大陸因機構不符合「獨立」條件，所以也沒有資格參與。

楊宏智表示，今年的國際運輸安全協會年會在芬蘭舉辦，台灣已確定拿到明年6月主辦權，這次將是該協會自2010年以來第二次在台灣舉辦年會，讓台灣有機會與國際分享運安會3年來的經營成果。

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楊宏智表示，明年會議參加的國家包括美國、加拿大、英國、德國、阿根廷、日本、韓國、新加坡、印度、印尼等，受到俄烏戰爭影響，芬蘭抵制俄羅斯，因此明年俄羅斯不會參與。

至於中國大陸是否參與，楊宏智解釋，參與該年會的基本條件為獨立、公正、專業，其中「獨立」是指事故調查報告必須上傳到網路上，提供外界評斷，不是運安會說了算，若是航空事故報告也都會有英文版，並上傳ICAO，但中國做不到這些條件，無論在哪個領域都是空白，「中國大陸沒有資格參加，也因此20年來我們在這方面很清靜，沒有外界干擾」。

楊宏智表示，上次該協會於2010年舉辦年會，當時他擔任飛安會主委，3年前再度擔任運安會主委，就開始醞釀，今年到芬蘭參加年會時，成功爭取到明年的主辦權，可見國際信任台灣有能力籌辦高階首長峰會，屆時就能與他國互相交流相關經驗。