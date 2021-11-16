運安會約聘人員均薪破10萬　楊宏智曝原因「很不容易了」

記者黃翊婷／綜合報導

無黨籍立法委員趙正宇15日提出質疑，國家運輸安全調查委員會共有71名約聘人員，平均薪資卻超過10萬元，是否過高。對此，運安會主任委員楊宏智說明，主要是因為有機師、船長等專業人員，並非每個人的薪資都很高，也有月薪3萬至4萬元的。

▲楊宏智說明運安會約聘人員均薪高，是因為有專業人員。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院交通委員會15上午審查111年度中央政府總預算案，其中交通委員會審查111年度運安會相關預算案時，無黨籍立法委員趙正宇提問，運安會總共有71名約聘人員，平均薪資竟然超過10萬元，不知道其中的原因為何。

據了解，運安會111年一般行政費用共編列1億7282萬5000元，比110年的預算增加3561萬7000元，而且主要都是用於編列人員及基本行政工作維持的費用。

對此，運安會主任委員楊宏智回答，在運安會中很重要的是非常資深、有實務經驗的專業人員，以航空來講，有從華航、長榮來的機師，他們原本的薪資是40到60萬元，「我們能用大概15萬的薪資聘得到他們，已經相當不容易了」。

楊宏智接著說，船長也一樣，原本的薪水大概都是40萬元起跳，不過，其他領域的人員薪資就沒有那麼高，因為要跟外界的薪資接軌，像是台鐵、高鐵的司機員就沒有機師、船長那麼高，所以平均薪資10萬元，是受到空路、水路人員拉高的影響，「我們的薪資也有3、4萬塊的，都有。」