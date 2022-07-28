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大陸 大陸焦點 特派現場

最怕奶茶吸不上來！女從嘴取出異物嚇到彈跳　加料壁虎乾屍

記者任以芳／綜合報導

喝外賣飲料最怕「被加料」。大陸廣東知名連鎖店古茗奶茶被曝喝出「壁虎」事件登上微博熱搜。根據監視器顯示，當事人喝幾口奶茶發現不對勁，用手從口中取出異物，發現是一條小壁虎。不少網友看了直呼，「好噁心！」

據陸媒《南方都市報》昨27日報指出，廣東潮州古茗沙溪店外賣奶茶發現一隻壁虎。根據網友發布一段影片顯示，當事人在辦公室透過吸管喝奶茶，突然感覺「卡住了」。她用手從口中取異物，發現是一隻小壁虎的乾屍，當場嚇到立刻彈離座位。

不少網友看到直呼，「實在好噁心！」、「過程非常真實，不像是演出來的」。也有人舉報，該連鎖店已經出包好幾次，之前古茗奶茶店此前多次因食品問題被罰。

▲▼ 大陸一名女子喝奶茶喝到一隻壁虎乾屍 。（圖／翻攝 新聞晨報）

▲ 大陸一名女子喝奶茶，杯中有一隻壁虎乾屍 。（圖／翻攝 新聞晨報）

事發後，古茗總部相關負責人向媒體表示，「門店在第一時間停業自查，並立刻調取了該飲品製作過程的監視器。」目前沒有發現在製作過程中有壁虎進入的情況。封口環節，瞬時溫度會達到180攝氏度，有壁虎進入的可能性也極低。但會繼續調查出現壁虎的原因。同時，古茗所有門店都將積極自查。

據了解，古茗品牌官網資料顯示，古茗品牌背後公司為「浙江古茗科技有限公司」，成立於2010年4月，總部位於浙江溫嶺大溪。

截至2021年，古茗全國門店突破6000家。此前多次因食品問題被罰。去年12月，浙江古茗科技有限公司曾因偷逃稅被罰款1161萬元人民幣。

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