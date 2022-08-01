快訊／摩鐵裝針孔偷拍上百人　魔人再爆「AirTag」監控2女

▲黃姓男子落網的畫面 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一家汽車旅館在5月底被投宿民眾發現房間內有「針孔偷拍」，警方追查之後發現一名黃姓男子涉案，從他的住處除了找到偷拍設備之外，手機、電腦雲端找到偷拍影片，現在還爆發案外案，就是他利用「AirTag」監控兩名女子行動，而這名兩名女子是被通知才知道這件事，覺得非常可怕。

就在今年5月31日，一對吳姓夫婦跟友人一起投宿到汽車旅館，在房間內發現異樣之後，透過手機下載軟體偵測房間才揭發有裝針孔，當時找來汽車旅館的服務人員了解整個狀況，而且還牽扯出「旅館負責人是前檢察官」，不過這也引起高雄地檢署的重視，經過追查之後，認為一名黃姓男子涉案情節重大。

▲汽車旅館偷拍案起出的證物 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲AirTag。（示意圖／取自9to5mac）

吳姓男子是39歲的吊車司機，在今年3月到5月之間入住這家汽車旅館總共15次，分別在3間房間內裝設針孔，到案之後他表示自己工作壓力太大，純粹是欣賞，警方也在他的手機跟雲端硬碟當中找到了偷拍影片。但也意外發現他有裝設「AirTag」，監控2名女子行蹤，他向警方表示這兩名女子分別是心儀對象跟前同事，「AirTag」裝在她們的安全帽，後來都已經拆下了，兩名女子是經過警方通知之後才發現這件事，不排除要對他提出「妨害秘密」告訴。