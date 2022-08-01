高雄男不爽超速被拍挨罰　深夜「噴瞎」測速照相機下場曝

▲陳姓駕駛破壞測速照相機時，被監視器拍下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區南星路測速照相機遭人破壞，經過調查之後發現，是遭到不明人士噴白漆，調閱其他監視器之後發現一名50歲的陳姓男子涉案，原來他在7月中旬收到被這支測速照相機拍到的罰單，心生不滿而報復，不過這個舉動除了要負擔民事賠償責任之外，還可能面臨5年以下有期徒刑。

高雄市政府警察局交通大隊測速照相廠商到小港分局大林派出所報案表示，設置在小港區南星路測速照相機，拍出的違規相片模糊，經過檢查發現「設備遭毀損，致不能正常使用」，原來測速照相鏡頭外的玻璃遭到不明人士噴白漆，警方調閱相關監視器影像，發現一名50歲陳姓男子於7月24日22時許，駕駛貨車行經該測速照相機前，使用白色噴漆將鏡頭外的玻璃毀損噴漆，致該設備無法正常運作，小港分局通知他到案說明之後，依法偵辦。

▲陳姓駕駛破壞測速照相機時，被監視器拍下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳姓男子向警方供稱，7月收到一張罰單，就是南興路測速照拍的，他越想心裡越不甘心，才會在晚間拿白漆破壞鏡頭。這張超速罰單的罰款是1200到2400元，現在他毀損公物，除了要負擔民事賠償責任之外，還涉嫌刑法第138條：「毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑」。

▲測速照相機被噴了白漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）