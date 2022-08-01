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軍隊要聚焦備戰打仗！習近平：絕不允許任何一塊領土分裂出去

▲▼習近平,台海,2022兩會,解放軍,備戰。（圖／翻攝自解放軍報）

▲習近平講話稱軍隊要聚焦備戰打仗。（示意圖／翻攝自解放軍報）

記者鄭思楠／綜合報導

8月1日是解放軍「八一建軍節」，大陸官媒《人民日報》今日刊發國家主席習近平文章《在慶祝中國人民解放軍建軍90周年大會上的講話》。他說道，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，「必須始終聚焦備戰打仗，全部心思向打仗聚焦，各項工作向打仗用勁。」

文章指出，在長期實踐中，人民軍隊在黨的旗幟下前進，形成了一整套建軍治軍原則，發展了人民戰爭的戰略戰術，培育了特有的光榮傳統和優良作風。人民軍隊從勝利走向勝利，彰顯了中國共產黨領導的偉大力量，彰顯了理想信念的偉大力量，彰顯了改革創新的偉大力量，彰顯了戰鬥精神的偉大力量，彰顯了革命紀律的偉大力量，彰顯了軍民團結的偉大力量。

文章表示，「歷史告訴我們，黨指揮槍是保持人民軍隊本質和宗旨的根本保障，這是我們黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。有了中國共產黨，有了中國共產黨的堅強領導，人民軍隊前進就有方向、有力量。前進道路上，人民軍隊必須牢牢堅持黨對軍隊的絕對領導，把這一條當作人民軍隊永遠不能變的軍魂、永遠不能丟的命根子，任何時候任何情況下都以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志。」

文章強調，推進強軍事業，必須毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導，確保人民軍隊永遠跟黨走﹔必須堅持和發展黨的軍事指導理論，不斷開拓馬克思主義軍事理論和當代中國軍事實踐發展新境界﹔必須始終聚焦備戰打仗，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅﹔必須堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，全面提高國防和軍隊現代化水平﹔必須深入推進軍民融合發展，構建軍民一體化的國家戰略體系和能力﹔必須堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，始終做人民信賴、人民擁護、人民熱愛的子弟兵。

文章進一步指出，「我們捍衛和平、維護安全、懾止戰爭的手段和選擇有多種多樣，但軍事手段始終是保底手段。人民軍隊永遠是戰鬥隊，人民軍隊的生命力在於戰鬥力，必須強化憂患意識，堅持底線思維，全部心思向打仗聚焦，各項工作向打仗用勁，確保在黨和人民需要的時候拉得出、上得去、打得贏。中國人民珍愛和平，我們決不搞侵略擴張，但我們有戰勝一切侵略的信心。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。人民軍隊要堅決維護中國共產黨領導和我國社會主義制度，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護地區和世界和平。」

最後，文章指出，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。中國軍隊將一如既往開展國際軍事交流合作，共同應對全球性安全挑戰，積極履行同中國國際地位相稱的責任和義務，為推動構建人類命運共同體積極貢獻力量。

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關鍵字：

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