她買蛋糕幫嬤慶生！切開「整坨髮絲＋灰塵」噁翻　網驚：適合鬼月

▲一名女網友在某連鎖咖啡蛋糕店買蛋糕，回家切開卻發現裡頭卡有多根頭髮。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

許多人在幫家人過生日時都會買蛋糕來慶祝，但若蛋糕品質有問題，恐怕就會讓歡樂的氣氛瞬間盪到谷底。一名女網友指控，她近日到雲林某連鎖咖啡蛋糕店買蛋糕幫阿嬤慶生，想不到才切下第一塊蛋糕，就發現裡頭卡有一大撮混著灰塵的頭髮，讓她瞬間看傻。畫面曝光後，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他們一家人近日在雲林某連鎖咖啡蛋糕店買了一款蛋糕，打算在阿嬤下班時一起幫忙慶生，沒想到當大家唱完生日快樂歌，所有孩子都虎視眈眈的看著蛋糕時，切下的第一塊蛋糕上竟卡著一整坨髮絲，上頭還黏著好幾坨看似是灰塵的黑色異物，就連蛋糕底部也能明顯看到數根頭髮，讓人看了瞬間爆雞皮。

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為此，原PO立刻前往蛋糕店，但無奈店家已經打烊，只能回家安慰小孩子，並在隔天中午再次前往蛋糕店。到了隔天，店家疑似已看過她的臉書發文，於是先到她家將蛋糕收走後，再表示會請總公司督導來收回蛋糕，並釐清到底是裝飾方面有問題還是中央工廠製造過程有問題，後續再來商談處理方式。

原PO透露，對方也請她將貼文撤下，但她堅持等到公司回應處理方式後，才會將文章刪除。畫面一出，馬上讓不少網友紛紛驚呼「太誇張了，還是在生日的時候發生」、「一樣的價錢，你的內餡比別人多」、「頭皮發麻」、「好險不是吃到最後一塊才發現」、「適合鬼月的蛋糕」、「好扯⋯很像拖地會出現一團的那種」。

另外，也有網友推測，「這感覺像是製作過程中，員工惡意弄的」、「像是麵粉掉地上掃起來放進去攪拌」、「該是員工的報復吧，不然那麼大撮的頭髮，怎麼可能沒發現」、「是不是掉到地上再裝起來啊，也太可怕」、「看起來是員工不滿搞的」、「這肯定是員工不爽吧」、「這應該有掉到地上過吧？頭髮在底部欸」。

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