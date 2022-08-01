孤獨感太嚴重？藝術治療師解謎原因　教這招「補洞」　

▲歲月療天室的雲林婦女以匿名的方式參加團體對話。（圖／記者周辰亘攝，下同）

記者楊智雯／雲林採訪報導

台灣現今社會有很多女性因為退休、家庭結構改變而感到低潮失落，雲林婦保會社工莊佳瑋表示「子女離開家裡、家庭人口結構改變，這些像是照顧工作結束的狀態，就是空巢，這階段母親可能也面臨更年期，有點像是雙重打擊，可能會出現沮喪、失落、不適應的情緒」。

▲擔任社工11年的莊佳瑋說，我們收集雲林在地女性的失落經驗故事，再將這些故事集結成書。

雲林婦保會這幾年比較專注在進行婦女的心理健康服務，當子女離家、空巢階段出現不適應狀況時就會介入協助，社工莊佳瑋解釋「一開始主要以個案管理工作為主，當社工發現她有需求時，則會評估這個人適合個人或團體對話的方式，適合團體對話方式的個案就會加入歲月療天室」，來自雲林各地的婦女在「歲月療天室」中，以匿名的方式參加團體對話，讓他們覺得「我不是一個人在經歷這樣的孤獨感覺」，會有同伴一起陪伴他們順利進入老年的第二人生。

社工莊佳瑋說「歲月療天室過程中分為藝術治療、敘事治療等方式破冰，讓他們看到彼此的共通性，同時收集雲林在地女性的失落經驗故事，在過程中這些女性漸漸看到原本堅信不好的想法被轉化，我們再將這些故事集結成書《遇見那個想念的自己》，期望讓大眾知道，這樣的女性很尋常，可能是你的母親、也可能是超商遇到的陌生人，讓每個人可以更貼身的感受去理解他人」，「原來我媽媽現在處於什麼狀態，我可以用什麼樣的心態去理解她，也了解到其實我媽媽很堅強，但她其實也是孤獨的」，同時也讓有同樣困擾的女性知道自己不孤單重新走出來。

▲藝術治療師王華雯現職為臺中榮總家醫部安寧緩和醫學科專任藝術治療師、家扶基金會、婦女協會等協會合作藝術治療師。

受訪的柯小姐原本就是婦保會長期關心的對象，同時也是藝術治療師長期追蹤的個案。藝術治療師王華雯表示：「我是臺中榮總家醫部安寧緩和醫學科專任藝術治療師，受訪的柯小姐同時也是我在台中榮總安寧病房的遺族追蹤關懷個案，她剛來時提到很大的失落是她先生的離開，藝術治療像是陪伴、引導當事人覺知自己的情緒和感受，透過藝術媒介讓她表達出來」。

▲藝術創作的過程跟藝術的媒材就是媒介，替代文字的使用，變成另一種表達的方式。

藝術治療其實是心理治療的一種，現在稱為創造性藝術治療，針對不同個案、小孩子、婦女、長者而言，有時候會不好意思用口語表達，或是不知道怎麼說，藝術創作的過程跟藝術的媒材就是媒介，講話時會用文字、語言、口氣，這些媒材就是替代文字的使用，變成另一種表達的方式，藝術治療師王華雯說「歲月療天室的藝術治療，通常會針對該次主題在過程中先選一本繪本，在看繪本的同時引導她們去做不同面向的思考，並且回想相關的經歷，創作出現在的心境，創作完再分享這段經歷」，她坦言也會遇到團員很難打開心房，「她不願意聽到不開心的事情，覺得那些事情不夠正面」，社工和藝術治療師就會去協助她尊重每個人的表達方式，每個人說的事情都是代表她獨特的生命經歷。

1. 建議民眾哪些情況發生時，察覺自己是否需要幫助？

社工莊佳瑋說：我們一生當中都會經歷大大小小的失落經驗，你因為這些事件太大、傷口太痛，常常在人群中覺得自己很孤單，如果這些情緒影響到你太多，例如發現自己或親友常常莫名覺得沮喪想哭，或是常常想不知道為什麼我會活在這個世界上，這都是警訊，可以透過一些量表了解自己的狀態，不要害怕讓專業的服務介入，因為專業的服務介入可能會讓你解套，或有幫助你用其他方式跟它共存。

2. 對於有孤獨感而不開心的人，有哪些建議與鼓勵？

藝術治療師王華雯說：孤獨感這件事情每個人都一定會有，就像我們單獨來到這個世界，也會是一個人離開，這個孤獨感起因於心裡有沒有踏實的感覺，可能是空虛、不踏實造成心理的孤獨感，我們每個人像一個杯子，從小長大的過程會被注入很多的愛、自信、自己的成就感、自己的努力，杯子就會越來越滿，這就是屬於自我的「自信、自我認同」，若是成長過程發生一些事情，杯子下面就破洞了，這些愛、自信就會開始流失，所以會感到空虛孤獨，可以重新回到自己內在的世界，先想想看「那個洞是什麼造成的？」而不是從外面一直加進來，反而先把洞補起來再充實自己，幫自己找到穩定踏實的生活，那個孤獨感才會減少。



▲【空巢婦女】失落，說不出口 孤獨婦女的壓抑與憂慮。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)