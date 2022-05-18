快訊／今本土+85310「新北27230例最多」　14縣市破千

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增85,310例本土個案，另增41人死亡。本土個案以新北27,230例最多，台北12,069例、桃園9,658例、高雄6,805例、台中6,770例、台南4,130例、基隆2,428例等。

今日新增之85,310例本土病例，為41,073例男性、44,211例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市27,230例、臺北市12,069例、桃園市9,658例、高雄市6,805例、臺中市6,770例、臺南4,130例、基隆市2,428例、新竹縣2,301例、屏東縣2,105例、彰化縣2,035例、宜蘭縣1,936例、花蓮縣1,611例、新竹市1,287例、苗栗縣1,134例、雲林縣927例、南投縣705例、臺東縣699例、嘉義縣646例、嘉義市464例、澎湖縣201例、金門縣160例、連江縣9例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、20例無疫苗接種。確診日介於今年4月19日至5月15日，死亡日期介於5月11日至5月15日。

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指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為19例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國1例、調查中45例，入境日介於今年3月29日至5月17日。

▲5/18新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計9,841,113例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,857,374例排除)，其中981,141例確診，分別為12,345例境外移入、968,742例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣自2020年起累計1,176例COVID-19死亡病例，其中1,161例本土，個案居住縣市分布為新北市564例、臺北市392例、基隆市59例、桃園市36例、彰化縣21例、臺中市19例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市7例、雲林縣及屏東縣各6例、臺東縣及臺南市各5例、苗栗縣3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市、嘉義市及金門縣各1例；另15例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）