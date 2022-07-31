柯文哲競選照慘被噴紅漆！警4小時內找到嫌犯...是20歲單車待業男

▲警方調閱監視器找到這名黃姓男嫌犯。(圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

民眾黨新莊區市議員參選人陳世軒上周才接到恐嚇電話，今天新莊區的競選帆布上又被噴漆。陳世軒說，他中午經過新莊區復興路二段與思源路口帆布點時，發現廣告上面的柯文哲主席竟然被噴了漆，「除了無奈，其實我心中更多的是感慨，我認為新莊需要改變，刻不容緩。」警方調閱監視器後，在晚間10時許，獲報後4小時內找到這名嫌犯，是名20歲黃姓待業男犯案。

陳世軒說，或許大家看到的只是一塊帆布被噴漆，但每一塊帆布，都是辦公室同仁辛苦張羅而來的，他也認為這一噴，不僅是毀壞私人財產，更是糟蹋團隊同仁的心血，「也因此，我更不能放棄，我也承諾大家，一定會愈挫愈勇！」

陳世軒說明，他在新莊成長茁壯，現在回到家鄉，比誰都希望能看到新莊新的風貌，而自從宣布參選以來，不斷面臨大大小小的挑戰，雖然辛苦，但他不會屈服，「堅持做對的事，是我最起碼要對新莊負的責任！」

新莊警方接獲報案，調閱案發地周邊監視器發現一名男子涉有嫌疑，男子犯案後騎乘自行車離開現場，經擴大調閱路口監視器，於上記查獲時、地發現犯嫌20歲黃男到案。雖擬參選人陳世軒雖不願提出毀損告訴，然新莊分局為展現捍衛選舉安全立場，仍將依毀損罪嫌函送新北地檢署參辦。

經了解，黃男疑似是一時興起，隨意騎著腳踏車攜帶噴漆隨意做畫，並無特定政治立場；陳世軒表示，其實新莊是個充滿活力的年輕城市，若他有幸當選，一定會全力爭取塗鴉街，讓大小朋友藝術創作。