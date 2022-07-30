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日眾議員石破茂：日本重視台灣　不因安倍晉三逝世而有改變

▲▼ 「思考日本安全保障議員之會」訪台團記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

▲「思考日本安全保障議員之會」訪台團記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三月初在奈良遇襲身亡，外界關注日本「親台派」聲音是否因此變弱，前防衛大臣石破茂今（30日）表示，「日本重視台灣，不會因為安倍前首相的逝世而有所改變」，台日關係非常重要，攸關亞太地區的和平穩定。

日本跨黨派國會議員組成「思考日本安全保障議員之會」日前訪台，本次訪團由日本前防衛大臣石破茂眾議員及前防衛大臣浜田靖一眾議員擔任共同團長，團員包括前防衛副大臣長島昭久眾議員及參議院總務會副會長清水貴之參議員等共計4位國會議員。

石破茂今天在「思考日本安全保障議員之會」訪台團記者會受訪表示，對於「親台派」聲音是否因安倍不幸身亡而變弱，個人認為完全沒有改變，這次訪台的目的也不是藉由來訪來強調挺台，其實在安倍遇襲之前就已計劃來台訪問，這次訪台也與安倍遇害沒有關聯，他個人訪台次數已超過10次以上，日本很多朋友對台灣同情的心沒有改變，甚至比以前更強。

石破茂表示，台日關係非常重要，因為這攸關整個亞太地區的和平穩定，相信以前如此，未來也會是如此，這個部分不會有所改變，「日本重視台灣，不會因為安倍前首相的逝世而有所改變」。

長島昭久眾補充，日本跨黨派平常就非常重視台日之間的關係，也非常支持台灣，不能將台日關係僅寄託在一人、一黨身上，日本跨黨派都普遍支持台灣，希望台灣人民理解這一點。

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