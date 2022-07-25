重男輕女婆婆離世！「叫不出孫女名」媳婦放下怨念　感謝她這件事

▲婆媳問題千古難解。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題千古難解！一名女網友透露，婆婆日前過世，「20多年來婆婆一直不喜歡我，因為我爸爸媽媽是做工的，婆家是做生意的，但婆婆不知道的是，我父母買了二間房子給身為獨生女的我當嫁妝」，雖然心中有諸多怨言，如今婆婆已過世，自己早已放下，仍感謝對方生了一個好兒子，讓她當老公。

原PO日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「前幾天婆婆在睡夢中去世了，我難過嗎？難過也不難過，難過的是，也是相處20多年的人了，不難過的是。我婆婆連我3個女兒的名字都叫不出來，只會說你那個女兒怎樣怎樣，這樣的婆婆去世了，我需要難過什麼」。

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人妻提到，「20多年來婆婆一直不喜歡我，因為我爸爸媽媽是做工的，婆家是做生意的，但婆婆不知道的是，我父母買了二間房子給身為獨生女的我當嫁妝。對了～我父母沒收一毛聘金，也因為重男輕女而不喜歡我女兒，對我的女兒們一直都不聞不問，好險女兒也都心理健康的長大了」。

女網友感嘆，「要抱怨的事太多，但因為婆婆去世了，反而不知道還要要抱怨什麼，只能讓這些怨事隨著婆婆的離開就此結束。從來沒有跟婆婆抱怨過，現在再抱怨，婆婆也不知道了，抱怨又有什麼用。最後謝謝婆婆生了一個好兒子給我當老公，這是我唯一能謝謝婆婆的事，雖然婆婆對她兒子很挺我這件事明確的表達過很不滿」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「很多感覺都是錯綜複雜糾結成一團，五味雜陳，但妳很清晰很睿智，妳分析得很有條理，好壞都是人生，妳經歷過了，也得到智慧了，也恭禧妳人生邁向新的里程碑」、「你婆婆只是不記得孫女的名字而已、我女兒的阿嬤是直接不認得孫女」、「我媽肝癌過世，生前簡直就是折磨」。

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