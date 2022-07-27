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狂拍200張！網紅女友「嫌拍照技術差」直接分手　他怒轟：奶大心醜

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲女友嫌拍照技術爛，提分手，讓原PO氣炸了！（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「憑什麼比我先提分手？」一名男網友抱怨，女友是網美，一個景點至少要拍200張照片，而他盡心盡力又餓著肚子幫她拍美照，卻被女友嫌棄拍照技術差而被分手，氣得原PO痛罵，「不管再漂亮奶再大，只要心是醜陋的一樣無法長久！」文章曝光後，網友直言「瘋狂拍照的人真的很討厭，但你真的拍的不太好！」

一名男網友在Dcard大吐苦水，女友是小網紅，也非常用心經營IG，而美照背後，讓原PO也背負著沉重壓力，「別人有拍的她一定要有，別人沒拍的，更要創新創意領先一步拍出，但偏偏我的拍照技術就不是專業的...」「平均至少要拍100~200張，女友才能挑出一張滿意的。」

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長期下來，要先拍美照再等女友修圖發IG，讓原PO直言開始反感，「不能好好玩或吃飯，女友卻覺得理所當然，還一直嫌棄我拍照技術差」，甚至反過來抱怨，「網美好姐妹」的男友會拍還會修圖，讓原PO很不是滋味。

直到某個周日，原PO真的氣炸了，硬著女友要求，臨時開車殺去位在彰化的卡娜赫拉觀光工廠，一下車後，女友開啟拍照模式，「也不管我累不累或餓不餓」，光是在入口就拍了半小時。

好不容易入場後，女友也想在卡娜赫拉樓梯拍照，原PO直言，當下已逼近爆炸邊緣，轉念又忍了下來，「結果她竟然說不希望有人入鏡」，讓原PO傻眼三條線，「拜託幾勒，假日欸！來來去去人那麼多，怎麼可能不入鏡？」

過程中，其他遊客非常友善，紛紛停下腳步，讓女友盡情拍照，無奈女友還想多幾個絕美姿勢，要原PO繼續拍。硬著頭皮拍幾分鐘後，路人已開始碎語，於是原PO趕緊喊話別拍了，怎知女友嗆聲，「你拍照技術那麼爛，拍這麼少張，萬一等等看都不能用怎麼辦？」

當下原PO萌念分手，並在內心上演小劇場，「不管再漂亮奶再大，只要心是醜陋的一樣無法長久。」怎料，女友搶先原PO提出分手，理由就是「照技術太爛」，一席話讓原PO再度崩潰，「真是氣瘋我，她憑什麼比我先提分手？要也應該是我先提分手才對，是我先不要她的！這股氣到今天都還散不掉，我放不下這個怨念怎麼辦？」

文章曝光後，底下網友熱議，「如果是我，我真的會忍不了，有夠丟臉」、「沒有那個公主命，卻有公主病」、「第一次看到因為拍照技術被分手」、「價值觀不合罷了，遲早會分」、「哪來的瞎妹，你根本是工具人吧」、「一切都是套路，大概有人會陪她進去拍照了」

由於原PO也有貼出前女友的照片，要求問「我拍照技術真的那麼爛嗎？」一票網友則坦言，「拍照技術待加強是真的」、「真的拍很爛，但真的分手也好啦」、「結論：男方應該去學攝影，女方找攝影師男友為最好結局」、「她先學好拍照姿勢吧」、「瘋狂拍照的人真的很討厭，但你真的拍的不太好哈哈」。

▼網友戰翻。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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