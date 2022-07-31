人本交通慢活城市　台南優化整體路口環境提升道交安全

▲打造台南為一座安全舒適的人本交通慢活城市，市府後續將積極爭取更多經費改善交通環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市合併升格後幅員面積廣大，包含省道在內的各級道路里程達2千公里，號誌化路口數近6千處，市府優化整體路口環境，提升道路交通安全，持續加強交通設施維護。

交通局為打造更友善便捷用路交通環境，除有制度管理維護各級道路各項交通工程設施外，更積極針對易肇事、易壅塞及人行需求高的路段、口進行交通工程改善，建置各類特殊需求的交通號誌、行人專用時相及有聲號誌等，讓台南市的交通環境更符合人本交通的核心價值。



市長黃偉哲表示，台南市是開發最早的古都，道路條件不佳，為改善左轉車待轉導致塞車問題，在道路寬度有限的限制下，交通局仍積極規劃增設左轉車道及專用時相，就是為了避免左轉車造成的交通堵塞問題。



市長黃偉哲指出，自2019年以來，交通局持續盤點左轉車流需求高的路口，並邀集警察局、區公所及當地里長現勘，已增設東門路與中華東路口等26處左轉專用時相，而無法增設左轉專用車道之路口，亦採用號誌綠燈早開或遲閉方式改善，計已完成健康路與南門路口等68處，並與工務局在前瞻計畫爭取的道路改善計畫中，共同合作重新配置車道增設出左轉專用車道及時相。



對於東門路與中華東路以偏心中央分隔島方式，增設左轉專用車道及左轉專用時相，民眾對改善後的成果相當滿意，要由東門路二段左轉，變得非常容易，也很安全。





除了既有號誌化路口改善外，台南市為首個於無號誌化路口，廣設路口標線方式，告知用路人並加強幹支道區分，讓民眾清楚路口標線，了解岔路需減速慢行。



在交通工程設施品質與功能的把關上，台南市交通局在標線防滑係數上的要求則是訂的比中央CNS標準更為嚴格，可有效降低機車打滑或行人滑倒的情況發生，號誌維護則設有24小時維修專線。2019年起陸續維修汰換老舊號誌1萬6千多處，讓交通號誌可維持高妥善率，確保路口行車安全與秩序，另自2022年起新增路口反射鏡擦拭維護工作，強化用路人行經行車視野不佳的巷弄時可輔助判斷來車狀況，降低行車事故發生。



交通局長王銘德表示，為提供安全且具人本的友善步行環境及提升路口通行安全，交通局持續於台南市各行政區的學校、醫療院所、公園、觀光景點、商業密集區附近或多時相號誌重要路口進行通盤檢討，並進行人本通行安全提升措施，包括增設夏林路與大德街口等行人專用號誌等220處、增設東豐路與林森路口等20處庇護島、增設崇善路與德光街口等42處行人專用時相、辦理府前路與永福路口等75處行穿線退縮等改善。





王銘德局長提出，對於行動不便的民眾而言，因自身感官功能設限與不足，友善交通的需求必須量身定制，一直是市府在無障礙環境改善的重點工作，2019年起由交通局、研考會、工務局等單位跨部門合作，陸續依視障團體及定向師的需求建議，於小東路與林森路口等16處路口，增設新一代結合手機APP的視障友善有聲號誌，並於行人穿越線上繪設視障導引標線，及於人行道設置無障礙坡道與導盲磚，來輔助定向師教導視障朋友通過路口，以改善視障朋友無障礙用路品質。視障朋友李大哥表示，平常通過路口多是利用車流聲音辨識亦不知道路口秒數，新設的友善號誌大大改善與提升了他通過路口的安全性。



交通管制科科長方川和表示，為加速交通設施設置及改善，交通局除擴充編列經費進行交通工程改善外，亦增編3年9000萬分年執行「台南市路口人本通行安全提升計畫」，以期提供市民一個安心通勤、通學的步行環境之外，亦能讓來訪的國內、國際旅人感受到台南為一座安全舒適的人本交通慢活城市。