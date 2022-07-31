自私駕駛「亂停賓士」不留電話！地主回家找嘸車位…怒咒：頭頂綠光

▲賓士停在私人土地上。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人找不到停車位會選擇臨停在空地上，但記得留下聯絡方式，免得造成別人困擾。一名網友抱怨，自己平時都停在家旁邊的空地上，但近日回家時，發現竟有一名自私駕駛把賓士停在他們家旁邊，害他找不到位子可以停，且對方還沒有留下電話號碼，讓他當場氣炸。

原PO在臉書「新竹爆料公社」發文表示，他們家總共有3輛車，平時都停在自家旁邊的空地上，沒想到近日早上載阿公阿婆出門吃飯，回到家後卻發現有一名賓士駕駛把車子停在他們家的私人土地上，且沒有留下電話，讓他們完全找不到人，自家車輛也停不進去。

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▲原PO本來想橫停在賓士後方。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

原PO表示，原本想要把車子橫停在賓士車後方，用相同的方法報復，讓對方無法將車子移走，不過家人不想把事情鬧大，只好作罷。但他也說，還是希望車主離開前，來向他的家人說聲抱歉，「不然這裡唯一的監視器剛好被旁邊的樹給擋住，下次不能保證樹上的鴿子肚子舒不舒服了」，更氣得詛咒所有隨意把車停在私人土地上的車主，「頭頂發00ff00（綠）光」。

不少網友看到也紛紛撻伐，「很討厭這種人停車不留電話，給他教訓一下」、「現在一堆自己方便就好，明明自己不對都可以拗成自己對的」、「地上的落葉不是裝飾品，怎麼做你懂得」、「有錢買車、沒錢買車位嗎？還跑到人家家裡停，可悲」、「你放過他一次，沒讓他得到教訓，下次他去別處還是會再犯的」。