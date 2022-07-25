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家裡被當停車場！他見14輛車「亂停壓草皮」氣炸　網勸：門關起來

▲有網友PO照指控，自家土地停滿參加路跑民眾的車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲有網友PO照指控，自家土地停滿參加路跑民眾的車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台南烏山頭水庫24日上午舉辦路跑活動，吸引不少民眾參加，不過有在地居民抱怨，自家土地被參加路跑的民眾亂停，且還多達14輛車，有的甚至就直接停在他鋪設的草皮上，讓他相當傻眼，決定將畫面PO上網。貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」PO出照片，只見有多達14輛車停在他家一旁的空地上，宛如成了路跑活動的停車場，更讓他火大的是，有幾輛車還停在自家鋪設的草皮上，讓他氣得直接在這些車輛的擋風玻璃夾上紙條，並寫道「這是私人土地，都沒通知屋主這樣亂停，有點水準好嗎，停車就算了，你還給我停草坪。」

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▲有網友PO照指控，自家土地停滿參加路跑民眾的車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO無奈表示，自己出門喝個牛肉湯回來就變成這樣，讓他心生報警念頭，並強調「其實我也沒有那麼小氣，主要是有幾台給我停草皮⋯」對此，不少網友紛紛痛批，「真的很佩服那種可以大剌剌的把車停到人家家裡的人，臉皮超厚的，自己方便就好，造成別人的困擾都無所謂」、「這算是侵佔私人財產」、「這是什麼水平才能幹這種事」、「應該可以告私闖民宅」。

▲有網友PO照指控，自家土地停滿參加路跑民眾的車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

另外，也有不少人建議，「你自己的私有地，門口停幾台車，也是合情合理的事情」、「在自己家！如果不小心掉了幾十根螺絲釘應該也很合理」、「只好關門出去玩了」、「草皮車位一小時1500，一般車位一小時500」、「鐵門關起來，換你出門路跑，再回來跟著這些人一起圍觀看戲」、「門關起來，電話關機」。

▲有網友PO照指控，自家土地停滿參加路跑民眾的車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲有網友PO照指控，自家土地停滿參加路跑民眾的車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

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