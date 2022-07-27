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路邊停車A到了　阿北「掉頭裝沒事」搞失蹤！車主查監視器怒炸

網搜小組／鄺郁庭報導

一位男網友日前把車停在路邊車格，遇到別台車要停在後方空位，卻在倒車過程中擦撞他的車。讓人傻眼的是，對方竟馬上掉頭，跑到對向改停別的車格，下車後只瞄了一眼原PO的車就閃人，讓受害車主既火大又無奈，「希望認識你的人，可以好好勸你，不要再開車了！」

「第一次上網發文，這是一篇勸世文，出於我的肺腑之言。」這位男網友在臉書「爆怨2公社」直嘆，第一次在社團發文，就是他的慘痛經驗，指出當時要牽車離開時，一位斯文年輕人突然提醒他車子被撞了。原PO就請附近店家調監視器，才發現有人原打算停在他後面一格，卻疑似技術不好，不慎擦撞他愛車左後側。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨２公社）

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▲原PO的車子被A到。（圖／翻攝自爆怨2公社）

發生擦撞倒也沒什麼，接下來的事情才是讓原PO無法接受的地方，「撞了之後，（對方）趕快把汽車開走，開到對面車道的停車格。」下車的是一對老夫妻，「夫妻兩人先查看自己汽車的受損情況，查看了一會，又從我的車前走過，瞄了我的汽車一下，這兩夫妻就無聲無息地消失了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨２公社）

▲老夫妻瞄了一眼就閃人。（圖／翻攝自爆怨2公社）

受害車主表示，「原本想要報完案之後，見見這對無聲無息的老夫妻，但是無奈有事，只能先離開了。」直到過一陣子，附近店家打電話告知，該對老夫妻出現了，晚上還會到店內用餐，「店家說老夫妻晚一點會去警局說明，我留了電話跟車牌號碼，請代為轉交給肇事的老夫妻。」

最傻眼的是，明明承諾會到警局說明，原PO卻遲遲沒等到通知，「事發已經超過30小時了，我沒有接到警方的通知，跟肇事車主的電話，心裡想說，肇事的老夫妻，撞上我的汽車，又無聲無息的消失，怎麼一通道歉的電話都沒有？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨２公社）

▲對方的車子也明顯有擦傷痕跡。（圖／翻攝自爆怨2公社）

他忍不住開批，要阿伯別再開車，「因為你們夫妻倆，沒有任何的責任心，又沒有做人的基本素養，連做錯事也不會感到抱歉的人。我只能上網PO文，希望認識你的人，可以好好勸你，不要再開車了！」也決定不縱容，「我們應該會在法院相見，期望可以見到你們夫妻。」

不過，原PO稍早也在留言處透露，警察終於聯絡他，說肇事車主有到案說明了。至於還會不會提告或是和解，他並未明說。貼文一出，底下網友紛紛留言，「這種一定要告到底」、「成案機會不大，沒拍到碰撞的影像」、「連過馬路都違規，真是三寶中的極品」、「最痛很這種闖了禍，當下又落跑不負責（的人）」、「這應該算肇逃了吧？」

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