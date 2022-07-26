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合歡山停車場爆滿！賓士哥「自畫停車格」爽炫耀　警方開罰了

▲有網友目擊，一名賓士車主直接在停車場「自畫停車格」。（圖／翻攝自Facebook／靠北登山大小事）

▲有網友目擊，一名賓士車主直接在停車場「自畫停車格」。（圖／翻攝自Facebook／靠北登山大小事，下同）

記者閔文昱／綜合報導

炎熱夏日到來，合歡山是許多民眾喜愛的避暑聖地，但沿途停車空間有限，太魯閣國家公園內的小風口停車場更是經常一位難求。一名網友近日到合歡山遊玩時，竟看到有車主在小風口停車場用石頭「自畫停車格」，讓他瞬間看傻，將畫面PO上網後掀起熱議。對此，警方也將依法開罰了。

一名網友在臉書社團「靠北登山大小事」PO出照片，只見一輛黑色賓士廂型車停在小風口停車場一處空地中，不過仔細一看，車輛停車的位置以及地上的白線停車格都有點不尋常，看起來就像是臨時畫出來的車位。原PO也在文中解釋，當天假日小風口停車位一位難求，結果就看到一群年輕人自己拿起石頭畫上停車格，之後便「帥氣的走掉了」。

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▲有網友目擊，一名賓士車主直接在停車場「自畫停車格」。（圖／翻攝自Facebook／靠北登山大小事）

原PO補充，該輛黑色賓士早上7點就停在那個位置，一直到他們下午3點多離開時還停在那，且當天未停在停車格的車子還不少，只是黑賓士直接停在轉角的路中間，讓他看了相當不滿，該車主甚至還在畫完停車格後，得意的跟一旁的友人炫耀「這樣就有停車格了」，然後一行人便前往攀登北峰。

貼文曝光後，馬上引發網友一陣撻伐，紛紛痛批「有錢人就是不差錢」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人呢」、「高山不知道有沒有拖吊車，不然蠻期待看到他的車牌號碼寫在那他自畫的停車格裡，自私的人」、「這沒被開單嗎？挑釁意味濃厚欸」、「貧窮限制了我的想像呀！呵」。

▲有網友目擊，一名賓士車主直接在停車場「自畫停車格」。（圖／翻攝自Facebook／靠北登山大小事）

內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊26日表示，警方24日當天已對此車輛開單告發，並處新台幣600元罰鍰，呼籲遊客耐心配合警方交通疏導，警方也將持續加強各遊憩區停車場如小風口、武嶺及昆陽等地違停車輛取締告發。

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