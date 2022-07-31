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嘉義市推動友善旅行　廟宇舊監所無障礙設施升級

▲▼ 嘉義市推動友善旅行。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市推動友善旅行。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

曾走遍世界到過快20個國家、知名的無障礙旅遊部落客林欣蓓一開始也覺得一頭霧水。但當她真的從東市場城隍廟、獄政博物館、九華山地藏庵，嘉義市中心整個轉了一圈，當她瞭解到嘉邑城隍爺懲奸除惡（抓鬼）、舊監獄讓罪犯好好反省（管鬼）、地藏王菩薩普渡眾生（救鬼）後，她驚訝地說，這果然是趟「重新做人、如沐新生」之旅，嘉義市真的太酷了！

▲▼ 嘉義市推動友善旅行。（圖／嘉義市政府提供）

林欣蓓說，以往來嘉義大多就是去文化路夜市逛逛，或是為了去阿里山，但現在她發現嘉義市不僅是個充滿文化和歷史的美麗城市值得深入探索，這個城市對友善環境的用心更令人感動。搭上嘉義市電動公車，每一部都是無障礙低地板，還有「光臨我嘉路線」可到每個旅遊景點。司機服務友善，起步停下也不會有劇烈的震動讓輪椅朋友不舒服，林欣蓓說，無障礙的大眾交通，正是像自己這樣一個人旅行、或是推著嬰兒車的爸爸媽媽、還是帶著行動不便長輩出遊的友善旅遊者最重視的服務。

▲▼ 嘉義市推動友善旅行。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市友善特派員羅碧芳是嘉義市「重新做人」友善文青小旅行的領路人，從小在東市場長大的她，講起嘉義市大通二通的歷史如數家珍，指點東市場傳統小吃美食的特色更是一清二楚。但今天到了嘉邑城隍廟，按下服務鈴，在城隍廟團隊服務下，羅碧芳帶著林欣蓓第一次跨過了被列為文化資產古蹟保護的城隍廟「戶碇」（門檻），能到城隍爺面前參拜。羅碧芳感動地說，幾十年沒進過城隍廟，現在能進得去好好還個願，真是令人一輩子難忘的回憶。

▲▼ 嘉義市推動友善旅行。（圖／嘉義市政府提供）

嘉邑城隍廟葛永樂總幹事表示，過去一直有很多身障朋友和坐輪椅的長輩反映進廟的問題，但廟方也很苦惱文化資產法和古蹟保護的問題。他感謝嘉義市政府協助設計無障礙廁所和進廟通路，更幫忙設計「無障礙服務SOP—9大要領」訓練城隍廟團隊提供友善服務。葛永樂驕傲地說，從九華山地藏庵為了服務信眾設計無障礙電梯直通七層各殿，到現在我們嘉義市領先其他縣市成為第一個解決無障礙進廟問題的城隍廟，原來實踐「全齡共享。世代宜居」的城市願景，就是希望能讓每一個人都能在嘉義市許下自己對神明的祈願呢！

嘉義市社會處林家緯處長邀請大家多多利用「嘉義市友善生活資訊網」，不僅有嘉義市餐廳、旅館、特色店家和觀光景點的友善資訊，更充滿了嘉義市友善特派員和友善店家最感人的點點滴滴故事，希望讓在地身障朋友和來嘉義的每一個人都感受到「回嘉真好」，歡迎民眾多多利用。

瞭解更多嘉義市東市場城隍廟、獄政博物館、九華山地藏庵的無障礙服務資訊，請搜尋「嘉義市友善生活資訊網」
https://sites.google.com/view/FriendlyChiaYi

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