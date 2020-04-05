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客船無障礙設施升級！新造小船需備「博愛座、輪椅席、服務鈴」

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▲▼ 五通碼頭,小三通 ,返鄉投票。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲航港局要求載客船隻設有無障礙設施。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者李宜秦／台北報導

為提升海運安全及服務品質，交通部航港局今年辦理補助載客小船安裝船舶自動識別系統船載臺(AIS)，約200艘客船受惠，另強制要求今年2月7日以後新造的載客小船，須符合相關之無障礙規範，包括出入口淨寬不少於80公分、提供15%的博愛座、具備輪椅席位及服務鈴等。

航港局局長郭添貴表示，安全及服務一向是該局致力提升之項目，載客船舶安裝AIS有其必要性，因AIS除能提供船舶互相表明身分、顯示位置、航向、航速，有助航行安全外，也有利於救援時之目標掌握。

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郭添貴表示，初期透過補助方式在不增加業者負擔情況下，鼓勵載客小船安裝AIS，提升安全。此外，今年亦針對服務面增修新造載客小船都必須符合出入口淨寬不少於80公分、提供15%的博愛座、倘為大眾運輸航線還需具備輪椅席位及服務鈴等基本無障礙設施，以提升海運無障礙優質服務。

▲▼客船無障礙設施升級。（圖／航港局提供）

▲▼客船無障礙設施升級。（圖／航港局提供）

▲▼客船無障礙設施升級。（圖／航港局提供）

航港局指出，總噸位20以上之船舶依法已裝有AIS，考量載客小船涉及乘客生命安全，針對航行於沿海水域之載客小船辦理補助，自2月14日起，船主得依「交通部航港局載客小船裝設A級船舶自動識別系統船載臺(AIS)補助作業要點」提出申請，初步估計有200多艘載客小船符合資格。

另針對載客船舶無障礙部分，該局也於106年1月9日於「客船管理規則」訂定無障礙設施設備規範，要求總噸位20以上之客船應有相關無障礙設置，今年更進一步擴及總噸位未滿20之載客小船也需符合基本無障礙設置。

航港局表示，盼藉由補助與健全法規等雙管齊下方式，使得載客小船安全性及友善程度逐步提升，未來，航港局也將持續推動安全無障礙的友善措施，使海運安全及服務再升級。

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