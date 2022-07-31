裴洛西早上搭C-5戰略運輸機起飛　加油機呼號諧音「WHO SCARE」

▲裴洛西專機上午再次起飛。（圖／台灣西南空域）



記者陶本和／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日「可能」訪問台灣，訪團一行於台灣時間31日上午7時換乘C-5戰略運輸機從檀香山國際機場起飛，呼號RCH104，據傳為5機編隊，但目的地未知；台灣西南空域表示，起飛後約20分鐘即關閉訊號，於此同時，有一架從阿拉斯加飛來的美國空軍KC-135空中加油機，呼號掛上HUSKR55（諧音疑為WHO SCARE）美軍面對中國挑釁，中美關係持續升溫。

對於裴洛西訪「可能」問台灣，各方態度曖昧，而台灣政府比以往更為低調，總統蔡英文並未對此事有所回應，而外交部與總統府也都否認有此安排，強調沒有接獲確切訊息，也不願評論；而行政院長蘇貞昌僅說「相關時間和行程，皆尊重貴賓的規劃」。

對此，台灣西南空域臉書專頁表示，裴洛西訪團一行於台灣時間31日上午7時換乘C-5戰略運輸機從檀香山國際機場起飛，呼號RCH104，據傳為5機編隊，但目的地未知；在起飛後約20分鐘即關閉訊號，於此同時，有一架從阿拉斯加飛來的美國空軍KC-135空中加油機，呼號掛上HUSKR55，諧音疑為WHO SCARE（誰怕），美軍面對中國挑釁，中美關係持續升溫。

▼裴洛西專機上午再次起飛。（圖／台灣西南空域）

