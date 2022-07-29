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21歲夫妻生3胎全當出氣桶！虐死44天嬰竟冷血問：育兒津貼會變少嗎

▲▼大寮虐童 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲男童家的嬰兒車和嬰兒床已經等不到小主人。（圖已變色處理／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對21歲的林姓小夫妻在結婚後連生3胎，兩人帶著小孩住在岳父家，經常為了「錢事」發愁，心情不好就打小孩「出氣」，本月16日林男因為岳父要求女兒和他離婚，竟一時情緒失控，疑似毆打剛出生44天的小兒子，導致男嬰顱骨骨折、腦出血，送醫搶救不治，林男也被檢方聲押獲准。社會局介入安置林男另外兩名小孩時，林男不但無動於衷，而且只關心會不會影響育兒津貼，相當離譜。

這名剛出生44天的林姓男嬰7月16日被送到醫院急救，小父母第一時間聲稱男嬰自己摔落床鋪受傷，但醫護發現男嬰身上多處傷勢，疑似受虐通報，男嬰也搶救無效不治，檢方會同法醫解剖男嬰後發現，男嬰主要死因為顱骨骨折、腦出血、腦壓過高造成死亡，且男嬰身上肋骨、橈骨、顱骨都有骨痂，表示之前有骨折又癒合，屁股有瘀青及褥瘡，受虐證據明確。

▲▼大寮虐童 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄一名男嬰疑遭父親虐待致死。（圖已變色處理／記者陳宏瑞攝）

檢方調查，小夫妻兩人都只有21歲，結婚後連生3胎，2歲的老大由外婆照顧，1歲的老二和剛出生的老么則由小夫妻照顧，一起住在岳父的家，兩人年紀輕輕又連生3胎，經濟壓力非常大，岳父經常會念林男整天都在睡覺不去工作。

林男到案否認對男嬰施虐，但坦承6月底曾因跟岳父吵架心情不好，生氣大力上下搖小孩，甚至捏男嬰的肋骨，但檢方根據法醫解剖報告，認為男嬰的肋骨、手的橈骨、顱骨都有骨痂，顯示之前有骨折又癒合，屁股有瘀青及褥瘡、頸部傷勢化膿，根本不可能翻身摔落床底，林男面對檢方質疑，則辯稱頸部傷勢是拍嗝時不小心弄傷，也坦承因岳父逼老婆跟他離婚而心情不好，曾大力上下搖晃男嬰，但對於其他傷勢如何造成則沉默不語。

據了解，社會局在案發後已經介入，而林男在家裡另兩名小孩被安置時，只關心小孩被帶走後，會不會影響育兒津貼的發放，對此，林男也辯稱是老婆要他問的，檢方認為他對親生小孩十分冷漠，虐待傷害男嬰致死罪嫌疑重大，在昨（28）日偵訊後將他聲押獲准。

鄰居表示，林家經常傳出吵鬧聲，不曉得是大人吵架還是罵小孩，也鮮少與附近居民互動，林姓小爸爸工作是一天打魚三天曬網，小媽媽則忙著顧小孩也沒出去工作，僅靠小孩外婆打零工維持家計，家境相當拮据，其他細節則不清楚。

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