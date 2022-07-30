又見「熱中暑併新冠」亡！壯年男高燒40.9度不治　兒童MIS-C增1例

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增60例死亡個案，當中最年輕為40多歲男性，7月12日確診新冠，於19日隔離期滿，21日回去上班卻出現反覆高燒到40.9度被緊急送醫，收治醫院並於24日過世，死亡診斷為熱中暑併新冠確診，這也是國內第二例新冠併中暑死亡個案；另今日新通報中重症當中又增加一名兒童染MIIS-C。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為37例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日。

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▲指揮中心公布7/30死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）

死亡個案中最年輕為40多歲男性，且值得注意的是，他死因包含熱中暑！指揮中心發言人莊人祥表示，該個案接種過兩劑疫苗，本身有冠狀心臟疾病，有慢性心臟衰竭，慢性阻塞性肺病等病史，7月12日確診新冠，19日隔離期滿，21日上班出現反覆高燒40.9度，加上有意識改變，趕快送急診，但仍於24日過世，調查該案醫師入院與死亡診斷都是熱中暑合併新冠肺炎感染。

今日也新增通報156例中重症，當中109例中症、47例重症。重症個案當中又確認一例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）莊人祥說明，個案是一名9歲男童，沒有慢性病史，沒有接種新冠疫苗，5月16日曾經確診，7月24日陸續出現發燒、腹瀉、頸部頭痛、噁心嘔吐、食慾活力下降，26日到急診檢查有結膜炎、頸部淋巴結腫、發炎指數升高、心臟收縮力下降等，診斷MIS-C，收治兒童加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇，目前還在加護病房治療中。

▲指揮中心公布7/30特殊重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲指揮中心公布7/30本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）