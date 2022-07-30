館長只嗆「第一個開除你」！　王浩宇火速回應：我不會閉嘴

▲館長陳之漢突開嗆：如果我是蔡英文，第一個開除你！王浩宇主動回應了。（圖／王浩宇、館長臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

經常在網路上針砭時事的「館長」陳之漢今（30日）下午突然在臉書爆走發文，直言「如果我是蔡英文，我他媽第一個開除你，整天提油救火的白痴」。雖然「館長」陳之漢並未在貼文中指名道姓，不過，民進黨前桃園市議員王浩宇稍早前自己跳出來回應了。

王浩宇稍早之前在臉書發文回應，「館長說我提油救火，要蔡英文開除我」，他感嘆，其實我最大的堅持，就是要把話語權緊緊拿在手上，不能全部交給對手詮釋，至少對民進黨支持者不能如此。

2018年時是怎麼輸的？王浩宇認為，多少坑洞、又老又窮，當時一開始黨內很多人也因為膽怯戰，礙於韓國瑜的氣勢怕受傷，有人還私下跟韓冰拋媚眼。等到民調崩盤、綠營支持者被騙去支持韓國瑜，怎麼解釋都沒用了，只能等大輸一次之後再挽回，這次不能讓悲劇重演。就像公投一樣，只要面對解釋立刻就逆轉勝，直球對決，是解決政治紛擾唯一的方式。

▲館長陳之漢下午突開嗆：如果我是蔡英文，第一個開除你。（圖／館長臉書）

對於近期不斷為新竹球場、林智堅論文案發聲，王浩宇指出，國民黨、民眾黨支持者所謂的提油救火，是擔心我清楚地把真相還原，原來球場根本沒花12億、原來時間上是林智堅比較早寫出文字，然後一點一點的還原真相。王浩宇強調，他們當然希望民進黨都閉嘴挨打，但王浩宇就不是這樣的人，我沒有選票壓力，要罵就罵媒體怎樣操弄我都不會閉嘴。

最後，王浩宇表示，至於稍有不利，就拿槍對著自己同志的人，比如說高嘉瑜、王世堅、郭正亮之流，縱使看起來底下都是頌讚，誇獎是民進黨最後的良心，最後才是對黨最大的傷害，該處理了。