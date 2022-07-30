躲酒測騎車「狂逃7km違規15次」恐罰4萬元　車上這一大包超吸睛

47歲呂男昨（29日）受友人邀約，在五股成泰路三段聚會飲酒，晚間10時許結束聚會後，僥倖騎車返家，在五股成州國小時遇到警員盤查，呂男見警卻加速騎車逃逸，一連跨了3個行政區共7.1公里，警方派15名警力追捕，最後在三重區三和路四段將他逮捕，呂男酒測值高達0.58 mg/L，警方依公共危險罪移送、扣車外，還開出多項違規罰單，罰單總金額高達4萬多元。

▲▼ 呂男酒駕騎車逃逸 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，呂男昨晚受友人之邀，到五股成泰路三段朋友店內聚會喝酒，結束聚會後，想說返家路途不遠，僥倖的酒後騎車返家，沒想到在不遠處，五股成州國小前方就遇到警察攔檢，呂男一臉醉醺醺、騎車搖搖擺擺，見警盤查就加速逃逸。

▲呂男車輛被警方扣下，車上還有一包呂男赴宴前買的衛生紙。（圖／記者戴上容翻攝）

呂男一路從五股成州國小逃往沿線經成蘆橋、三民路、長榮路、光華路、中正路、中山二路、中山一路至三重區三和路，呂男不斷闖紅燈、鑽小巷，在街區狂奔10分鐘、逃了約7.1公里，警方沿途派出15名警力支援攔檢，最後在三重區三和路四段382巷轉彎處，被警方攔停。

▲呂男車輛被警方扣下。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲警方表示，當事人道路交通管理處罰條例違規部分如下：35條1項1款（吐氣酒精濃度超過標準）15000元、45條1項1款（不按遵行方向行駛）600元2次=1200元、42條（未依規定使用燈光）=1200元、53條1項（闖紅燈）1800元 7次=12600元、53條1項2款（紅燈右轉）600元3次=1800元、60條1項（不符交通稽查逃逸）=10000元，共處新台幣41800元罰款。

有趣的是，呂落網後，警方在他的機車踏板上，發現一大包完整的衛生紙，呂和警方追逐超過7公里，依然完好也未被呂丟棄，呂聲稱是赴宴前所買。



全案訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，呼籲民眾開車不喝酒，喝酒不開車，遵守規則醉不上道，才能保護自己與其他用路人的絕對安全。

