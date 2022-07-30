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我能拒當嗎？5分鐘搞懂「國民法官制度、津貼」　7大QA一次看

▲台南地院7月25日至27日進行今年度第2場國民法官模擬法庭，以「放火燒死13人的被告可判死刑嗎？」展開精彩/司法攻防。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲各地方法院密集舉辦模擬法庭。（圖／記者林悅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國民法官新制明年（2023年）元旦正式上路，來自各行各業的素人法官，將把不同的生活經驗、思考視角帶進法庭，而司法審判也更趨透明化，拉近與人民的距離。《ETtoday新聞雲》記者整理出懶人包，從國民法官的基本資格、選任規定，到保障與權利等，帶讀者迅速搞懂。

一、何謂國民法官制度？

由一群各行各業的民眾，與法官一同坐在法檯上，共同審判的制度。將國民多元的視野與經驗納入審判中，幫助司法判決更全面。

．國民法官雖然沒有法律背景，但能把不同的生活經驗、價值思考、法律感情帶進法庭。
．藉由國民法官的參與，使得司法審判更加透明，讓司法專業與外界對話，彼此交流、反思，以促進國民與法院間的互相理解。

二、國民法官資格？

只要符合「3種基本資格」就有機會擔任國民法官。

．年滿23歲
．具有「中華民國國籍」的國民
．在「地方法院管轄區域」連續居住滿4個月以上

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲只要符合資格，人人都有可能成為國民法官。（示意圖／記者屠惠剛攝）

三、誰不能擔任國民法官？

若屬於以下6種情況者，不能擔任國民法官。

．自身因素：現涉刑案未滿一定期間、被褫奪公權者。
．身心因素：因心智狀態不能或較難與他人溝通，而受到法院監護或輔助宣告。
．教育門檻：未完成國民教育者。
．案件有關：與本案或本案被告、被害人有一定關係者。
．不能公平：有事證難以公平審判的人。
．職業因素：具有法政軍警等特殊職業背景的人。

四、國民法官怎麼選？

第一關：初選名冊
隨機抽選
→地方政府提出符合條件的國民法官初選名冊

第二關：複選名冊
組成審核小組
→排除「不符合法定資格」的情形
→法院通知合格國民，次年度可能擔任國民法官

第三關：候選國民法官
→法院受理案件後，從複選名冊中隨機抽選一定數量的候選國民法官
→通知選任期日到庭（表明不具資格或有正當理由拒絕參與者，可不到庭。）

第四關：國民法官產生
於選任期日進行詢問
結果一：不符資格
結果二：符合資格，但有權拒絕者拒絕擔任
結果三：符合資格，並被抽選到 → 獲選擔任國民法官

五、可以拒絕擔任國民法官嗎？

若有以下情形，可向法院說明理由，表明拒絕擔任國民法官：

1.年滿70歲以上。
2.重大受災戶有處理生活重建事務必要。
3.具有老師、學生身分。
4.曾於5年內擔任過國民法官、備位國民法官。
5.因重大疾病、傷害、身心因素而無法執行國民法官職務。
6.因看護、養育親屬或生活、工作、家庭有重大需要，執行國民法官職務顯有困難。

．即使具備上述情況，仍可選擇擔任國民法官參與審判。
．如果不符合上述任何一種情況，就無法拒絕擔任國民法官。
．一旦接獲法院的合法通知，候選國民法官必須遵守法院通知的時間到庭。若無正當理由而未於選任期日到庭，影響選任程序及後續審判，法院得依法處罰新台幣3萬元以下罰鍰

▲▼國民法官模擬法庭審理現場。（圖／監察院提供）

▲候選國民法官必須遵守法院通知的時間到庭。（圖／監察院提供）

六、收到備選國民法官、候選國民法官通知書及調查表後，要做什麼呢？

備選國民法官通知書
這只是要通知，當事人已經過抽選及審核程序，成為次年度的「備選國民法官」，在明年有適用國民法官法的案件時，就有機會被抽選成為「候選國民法官」，甚至擔任國民法官、備位國民法官的職務。

候選國民法官通知書及調查表
．法院所寄送的通知單上，會記明法院名稱、公務電話等資訊以供查詢，有任何疑問都可以再洽法院做確認。
．收到通知單後，據實填載調查表後回傳法院，依照指定時間攜帶通知單，到指定法院報到，參加選任程序。
法院會提前30天寄送候選國民法官到庭通知書若有不符資格或屬於可拒絕擔任國民法官的情形，可先填載「參與資格及意願調查表」並回覆法院，法院會在調查後，將決定結果告知。

七、國民法官的保障與權利？

針對國民法官的充分保護

保護｜國民法官與備位國民法官，都能得到必要的保護措施。
保密｜任何人不得揭露國民法官、備位國民法官、候選國民法官的個人資料。
安全｜對國民法官犯罪，加重其刑2分之1。
公假｜給予公假，雇主不能做出任何職務上的不利處分。
補貼｜按照到庭日數，給予日費、旅費、相關必要費用。

國民法官、備位國民法官： 原則每日可領3000元
受通知到庭的候選國民法官：原則可領1500元

針對國民法官行駛職權的保障

獨立｜國民法官依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，除法律另有規定外，職權與法官相同。
公正｜向國民法官行賄，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。
照料｜確保國民法官能理解審理過程、自主陳述意見、充分討論及獨立判斷。

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲擔任國民法官欲請公假時，雇主不能做出任何不利處分。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

八、關於國民法官7大QA？

Q1：可以告訴親朋好友、公司長官及同事，我成為國民法官（備位國民法官）、候選國民法官嗎？

A1：由於有安排日常事務的需求，及有可能需向公司請公假，因此可以告知親友及長官、同事，以便處理相關事宜；但不得透露有關審判上知悉的事項。

．任何人都不能揭露，足以辨識國民法官或備位國民法官的任何個人資料，包含姓名、地址、出生年月日、身分證統一編號等，否則可能會有相對應的處罰。

Q2：如果判決被媒體、輿論抨擊，可發文或受訪，揭發評議過程嗎？

A2：國民法官必須嚴守評議秘密。

．國民法官職務上知悉他人隱私秘密，即便與案件無關，也必須保密，不得洩漏出去。而這個保密義務是終身的，也就是一輩子都不能告訴任何人。

Q3：我可以公開或跟親友談論，擔任國民法官時所得知的案件資訊嗎？

A3：可以公開的分享擔任國民法官後的經驗與感想，甚至是出一本自傳；但絕不能透露有關其他國民法官及被告、被害人、證人等，任何不應公開的個人資訊，更不能透露「評議秘密」，包含評議中誰表示了什麼意見、投票的結果，以及討論的過程。

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Q4：家中有長輩、小孩或身心障礙者需要照顧，但仍想擔任國民法官怎麼辦？

A4：為了讓國民能夠安心參與審判，有關機關將會提供各項協助，例如：結合在地資源，提供臨時托育、照護服務等，依照國民法官的個別需求，給予適當且實質的支援。

．法院在寄發通知時，會詢問您有無托育、照護等相關需求，若有請務必勾選，讓法院知道。

Q5：家在遠得要命的王國，怎麼辦？

A5：如果真的遇到實際住處離法院很遠的情形，也不用太擔心，只要主要居住地是在台灣地區，並提出相關的居住證明，法院會補助從居住地前往法院所需支出的交通費；如果有必要，法院也會協助安排住宿。有任何疑問或需求，都可以隨時與法院聯繫洽詢。

Q6：擔任國民法官，被告或其他相關人會不會找上我？

A6：無論是國民法官、備位國民法官、候選國民法官，其所屬的個人資料，如姓名、身分證統一編號、出生年月日、地址等，足以辨別個人的資訊都將會保密，法庭上也都以數字為代號當作稱呼。

．如果有人試圖影響國民法官、備位國民法官、候選國民法官及其家屬，而有不當接觸或關說、賄賂等，都將是觸法行為，會受到刑罰的處罰。

Q7：法院會給予國民法官怎樣的具體保護措施呢？

A7：法院會依據具體情形，考量地區人際網路關係等特性，採取合適之保護措施。如於出入口設置安檢匣門、專人引導、使用專用出入口及通道、聯繫轄區警局派遣員警到場維持秩序、管制旁聽民眾的動線及旁聽證、審理期間集中住宿等方式，甚至由專人接送等措施，以避免國民法官等人遭受不當的騷擾。

．至於個案中有無必要採何種特別保護措施，均由法院審酌案件之性質、國民法官之需求、採取保護措施之實益及必要性程度後，妥為決定。

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