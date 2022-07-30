我能拒當嗎？5分鐘搞懂「國民法官制度、津貼」　7大QA一次看

▲各地方法院密集舉辦模擬法庭。（圖／記者林悅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國民法官新制明年（2023年）元旦正式上路，來自各行各業的素人法官，將把不同的生活經驗、思考視角帶進法庭，而司法審判也更趨透明化，拉近與人民的距離。《ETtoday新聞雲》記者整理出懶人包，從國民法官的基本資格、選任規定，到保障與權利等，帶讀者迅速搞懂。

一、何謂國民法官制度？

由一群各行各業的民眾，與法官一同坐在法檯上，共同審判的制度。將國民多元的視野與經驗納入審判中，幫助司法判決更全面。

．國民法官雖然沒有法律背景，但能把不同的生活經驗、價值思考、法律感情帶進法庭。

．藉由國民法官的參與，使得司法審判更加透明，讓司法專業與外界對話，彼此交流、反思，以促進國民與法院間的互相理解。

二、國民法官資格？

只要符合「3種基本資格」就有機會擔任國民法官。

．年滿23歲

．具有「中華民國國籍」的國民

．在「地方法院管轄區域」連續居住滿4個月以上

▲只要符合資格，人人都有可能成為國民法官。（示意圖／記者屠惠剛攝）

三、誰不能擔任國民法官？

若屬於以下6種情況者，不能擔任國民法官。

．自身因素：現涉刑案未滿一定期間、被褫奪公權者。

．身心因素：因心智狀態不能或較難與他人溝通，而受到法院監護或輔助宣告。

．教育門檻：未完成國民教育者。

．案件有關：與本案或本案被告、被害人有一定關係者。

．不能公平：有事證難以公平審判的人。

．職業因素：具有法政軍警等特殊職業背景的人。

四、國民法官怎麼選？

第一關：初選名冊

隨機抽選

→地方政府提出符合條件的國民法官初選名冊

第二關：複選名冊

組成審核小組

→排除「不符合法定資格」的情形

→法院通知合格國民，次年度可能擔任國民法官

第三關：候選國民法官

→法院受理案件後，從複選名冊中隨機抽選一定數量的候選國民法官

→通知選任期日到庭（表明不具資格或有正當理由拒絕參與者，可不到庭。）

第四關：國民法官產生

於選任期日進行詢問

結果一：不符資格

結果二：符合資格，但有權拒絕者拒絕擔任

結果三：符合資格，並被抽選到 → 獲選擔任國民法官

五、可以拒絕擔任國民法官嗎？

若有以下情形，可向法院說明理由，表明拒絕擔任國民法官：

1.年滿70歲以上。

2.重大受災戶有處理生活重建事務必要。

3.具有老師、學生身分。

4.曾於5年內擔任過國民法官、備位國民法官。

5.因重大疾病、傷害、身心因素而無法執行國民法官職務。

6.因看護、養育親屬或生活、工作、家庭有重大需要，執行國民法官職務顯有困難。

．即使具備上述情況，仍可選擇擔任國民法官參與審判。

．如果不符合上述任何一種情況，就無法拒絕擔任國民法官。

．一旦接獲法院的合法通知，候選國民法官必須遵守法院通知的時間到庭。若無正當理由而未於選任期日到庭，影響選任程序及後續審判，法院得依法處罰新台幣3萬元以下罰鍰。

▲候選國民法官必須遵守法院通知的時間到庭。（圖／監察院提供）

六、收到備選國民法官、候選國民法官通知書及調查表後，要做什麼呢？

備選國民法官通知書

這只是要通知，當事人已經過抽選及審核程序，成為次年度的「備選國民法官」，在明年有適用國民法官法的案件時，就有機會被抽選成為「候選國民法官」，甚至擔任國民法官、備位國民法官的職務。

候選國民法官通知書及調查表

．法院所寄送的通知單上，會記明法院名稱、公務電話等資訊以供查詢，有任何疑問都可以再洽法院做確認。

．收到通知單後，據實填載調查表後回傳法院，依照指定時間攜帶通知單，到指定法院報到，參加選任程序。

．法院會提前30天寄送候選國民法官到庭通知書，若有不符資格或屬於可拒絕擔任國民法官的情形，可先填載「參與資格及意願調查表」並回覆法院，法院會在調查後，將決定結果告知。

七、國民法官的保障與權利？

針對國民法官的充分保護

保護｜國民法官與備位國民法官，都能得到必要的保護措施。

保密｜任何人不得揭露國民法官、備位國民法官、候選國民法官的個人資料。

安全｜對國民法官犯罪，加重其刑2分之1。

公假｜給予公假，雇主不能做出任何職務上的不利處分。

補貼｜按照到庭日數，給予日費、旅費、相關必要費用。

國民法官、備位國民法官： 原則每日可領3000元

受通知到庭的候選國民法官：原則可領1500元

針對國民法官行駛職權的保障

獨立｜國民法官依據法律獨立行使職權，不受任何干涉，除法律另有規定外，職權與法官相同。

公正｜向國民法官行賄，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

照料｜確保國民法官能理解審理過程、自主陳述意見、充分討論及獨立判斷。

▲擔任國民法官欲請公假時，雇主不能做出任何不利處分。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

八、關於國民法官7大QA？

Q1：可以告訴親朋好友、公司長官及同事，我成為國民法官（備位國民法官）、候選國民法官嗎？

A1：由於有安排日常事務的需求，及有可能需向公司請公假，因此可以告知親友及長官、同事，以便處理相關事宜；但不得透露有關審判上知悉的事項。

．任何人都不能揭露，足以辨識國民法官或備位國民法官的任何個人資料，包含姓名、地址、出生年月日、身分證統一編號等，否則可能會有相對應的處罰。

Q2：如果判決被媒體、輿論抨擊，可發文或受訪，揭發評議過程嗎？

A2：國民法官必須嚴守評議秘密。

．國民法官職務上知悉他人隱私秘密，即便與案件無關，也必須保密，不得洩漏出去。而這個保密義務是終身的，也就是一輩子都不能告訴任何人。

Q3：我可以公開或跟親友談論，擔任國民法官時所得知的案件資訊嗎？

A3：可以公開的分享擔任國民法官後的經驗與感想，甚至是出一本自傳；但絕不能透露有關其他國民法官及被告、被害人、證人等，任何不應公開的個人資訊，更不能透露「評議秘密」，包含評議中誰表示了什麼意見、投票的結果，以及討論的過程。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Q4：家中有長輩、小孩或身心障礙者需要照顧，但仍想擔任國民法官怎麼辦？

A4：為了讓國民能夠安心參與審判，有關機關將會提供各項協助，例如：結合在地資源，提供臨時托育、照護服務等，依照國民法官的個別需求，給予適當且實質的支援。

．法院在寄發通知時，會詢問您有無托育、照護等相關需求，若有請務必勾選，讓法院知道。

Q5：家在遠得要命的王國，怎麼辦？

A5：如果真的遇到實際住處離法院很遠的情形，也不用太擔心，只要主要居住地是在台灣地區，並提出相關的居住證明，法院會補助從居住地前往法院所需支出的交通費；如果有必要，法院也會協助安排住宿。有任何疑問或需求，都可以隨時與法院聯繫洽詢。

Q6：擔任國民法官，被告或其他相關人會不會找上我？

A6：無論是國民法官、備位國民法官、候選國民法官，其所屬的個人資料，如姓名、身分證統一編號、出生年月日、地址等，足以辨別個人的資訊都將會保密，法庭上也都以數字為代號當作稱呼。

．如果有人試圖影響國民法官、備位國民法官、候選國民法官及其家屬，而有不當接觸或關說、賄賂等，都將是觸法行為，會受到刑罰的處罰。

Q7：法院會給予國民法官怎樣的具體保護措施呢？

A7：法院會依據具體情形，考量地區人際網路關係等特性，採取合適之保護措施。如於出入口設置安檢匣門、專人引導、使用專用出入口及通道、聯繫轄區警局派遣員警到場維持秩序、管制旁聽民眾的動線及旁聽證、審理期間集中住宿等方式，甚至由專人接送等措施，以避免國民法官等人遭受不當的騷擾。

．至於個案中有無必要採何種特別保護措施，均由法院審酌案件之性質、國民法官之需求、採取保護措施之實益及必要性程度後，妥為決定。