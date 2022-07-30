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放下鍵盤！國民法官「打破舊司法」爆衝擊：被告很壞，但他有故事

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民法官制度即將上路。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳豐德、周亭瑋、曾筠淇／綜合報導

在我國十大司法改革方案中，「國民法官參與審判制度」尤為重要，從2023年元旦開始，只要被戶政機關確認符合資格，你我都可能被隨機抽選到，成為國民法官坐上法檯，這也成了一個全新的法定國民義務，沒特殊情況是不能拒絕參與的。

成為國民法官之前：先是人，再是法官

「這除了是權利以外，它還有義務面，你是一個法官。」

司法院刑事廳廳長彭幸鳴提到，人民參與審判在全國、司法界已有超過33年歷史，而台灣國民法官制度跟日本的裁判員制度是比較接近的，「我很希望這種新的審判制度，讓社會跟司法可以好好對話，並在刑事判決中，加入人民正當的法律感情、多元的生活經驗，讓審判有更多視角，能更豐富地思考、討論，最後做出一個比較貼近社會觀感的判決。」

過往在法庭上，對話都是刀來劍往、非常快速，也都是專業用語，彭幸鳴笑說，「但法官、檢察官、律師將要面臨的是，把這些證據、主張、答辯都用白話的方式呈現給國民法官，因此每個人除了自己的專業，現在都開始要學說人話了。」

目前審理程序包含選任約莫要花2天時間，未來可能隨著真正案件而拉長，在這過程中，審判者或法官對國民法官的照顧義務更顯重要，透過引導、解釋專有名詞，才會更進入狀況，這部分對國民法官來說，反而不必太擔心。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday新聞雲）

▲王子榮（左）、彭幸鳴（右）。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday新聞雲）

在法庭上，講法官都是連名帶姓的，「這本來就是我們對自己職業的一個尊重」，不過拉回國民法官身上，刑事庭審判長王子榮表示，一定要盡到比較高的保護義務，因為就連法官都擔心被肉搜了，何況是國民法官，因此他們在資料保護上，也花了很大的心力。

王子榮進一步說明，國民法官不會寫出名字，只會有編號；在動線上也很小心，包含休息的場域、廁所、茶水間等，都是獨立的空間，因為「我們要盡量降低任何的干預」；除了硬體方面，法制面也同樣講究，前陣子有發布《國民法官個資的保護辦法》來保護國民法官個資，另外為了避免行賄、受賄，其實也有相關法則。

從鍵盤走出來的國民法官：放下鍵盤，走向法檯

「很想撕掉標籤，我不是恐龍，但是有時候雙拳難敵四手。」

每當判決結果不如外界預期，法官就會被貼上「恐龍」的標籤。王子榮坦言，明明付出很多的時間和勞力，但「好像大家都在罵你的時候，其實會形成一個群體的沮喪感」，甚至有學長、學姐不敢承認自己是法官，會講得很低調。

「我們先是人，才是法官。」王子榮表示，審判獨立在這十來年遇到最大的挑戰就是「外部的輿論壓力」，每次宣判之後，會很擔心被肉搜，或是看到鍵盤酸民對判決結果的回應以後，也會感到很在意。不過即便如此，只要是依據證據與事實，「就應該勇敢的去做出這個決定」，至於外界評論，他坦言這已經不是他們能控制的了。

因此，王子榮也常說，「我們要讓鍵盤法官就走入法庭，放下你的鍵盤，走向你的法檯」，在法庭上形成一個共同決定。

實際上，很多人擔任國民法官後，反而會脫口說句「真的好辛苦！」這讓王子榮不禁直呼好欣慰，「你終於了解我們很辛苦」，除了過程很累人之外，要考慮的層面也很多。

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲走進法庭後，將會對案件有更深入的了解。（圖／記者黃哲民攝）

法檯視角的改觀：看見被告背後的故事

國民法官就是國民，他們所代表的就是民意。彭幸鳴直言，當他們真正走進法庭，去了解整個案情，甚至看到被告這個人，及背後所發生的故事時，這和透過新聞去得知某起社會案件，是全然不同的。

「這些被告即便他很壞，但請大家知道，當他是被告之前他是人，他其實是有故事的人。」王子榮認為，當國民法官看到了隱藏在背後的經歷，被告不論是逼不得已或突然做了很兇殘的事，都可能有一段無人知曉的過往。

王子榮坦言，原本其實連國民法官對他們的信任度都很低，約莫只有一成多，但從頭參與一次過程後，信任度卻來到五成，或多或少是因為了解了司法運作，且知道這一切不是權威、不是誰說了算。

法官扮演的角色：法庭中的領航者

當人民背負重責大任進到法院，難免徬徨失措，這時有職業法官在身邊，就可以隨時詢問各種問題，這也是為什麼要設立國民法官專庭。至於專庭的審判長，除了善於溝通、觀察外，也要有個願意照料國民的心。

在模擬庭中，國民法官經常詢問身邊的審判長或法官，「剛剛講的是什麼意思？」「這句話我好像聽不太清楚。」這時就有回放系統能輔助，讓國民法官能聽清楚，並做下一步的思考與決斷。

▲▼ 臺灣士林地方法院111年第2場國民法官模擬法庭圓滿落幕新聞稿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲全國各地方法院已接連舉辦多場模擬法庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為了迎接國民法官進到法院，全國各地方法院接連舉辦多場模擬法庭，同時也致力於法官的訓練。彭幸鳴表示，「法官開始在案件當中和人民對話，這樣子的對話經驗，以及每次跟人民對話所帶來的觸動，一定能帶到他所審理的其他數十萬件當中，讓人民的意見、價值，跟人民接觸的感動，擴散到其他的刑事案件。據我觀察，這樣子的一個效應，已經在發生了。

王子榮也以知名動漫《航海王》舉例，魯夫是個很好的船長，而模擬法庭中的法官就該是這樣的角色，「應該是要接納不同聲音，協助大家整理出共識」，這才是幫助的過程。而各行各業的專業要如何融入到案件之中？「我們要架橋，這時候職業法官就是架橋者，他伸出了橄欖枝，讓大家進入這個場域」，打破討論的疆界後，根據他的觀察，大家往往會從沉默尷尬變成侃侃而談，甚至欲罷不能。

然而談及現實面，王子榮坦言這個制度也有令人擔憂的地方，最首要的就是司法人力不成比例的問題，勢必會排擠到其他案件的進行；再者就是刑事廳和司法院雖大力宣導國民法官制度，但「司法城鄉差距非常明顯」，要怎麼推廣出去也是一大難題。

直擊案情全貌後的化學效應：多出的15度角

「我們心中也會忍不住問說，這些素人、這些鄉民們，他們可以嗎？他們行嗎？」王子榮表示，起初他們也會感到擔心，但到後來他才體會到，法官是法律的專家，但「每個人都可能會是次領域裡面事實的專家」。

「你原本的審判視野可能只有165度，加了國民法官之後，視野可能會變到180度。」王子榮舉例，過去就有老師、護理師加入討論，不同職業所看見的問題與法官相去甚遠，這對他們來說是很大的衝擊，但不可否認的是，視野真的變得更寬廣。

▲台南地院4月27日至29日進行今年度第1場國民法官模擬法庭，彰顯國民法官新制應可提升司法透明度，反映國民正當法律感情，增進司法瞭解及信賴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民法官的加入，能讓各行各業生活的經驗回饋到司法內部。（圖／記者林悅翻攝）

王子榮說，司法過往一直是很傳統的制度，國民法官則像是「百年傳統、全新感受」，當素人進入法庭，量和質都會產生變化，國民法官的經驗也會回饋到司法內部，類似於「自我提升的工作坊」，原來以前自己沒注意到的，國民法官看到了，把這些事情納入考量後，視野就變得開闊，「這個改變，我覺得是值得的。」

而這樣的改變對國民法官也是，過往民眾可能會開轟「法官是恐龍」，但從頭到尾參與過，會因為更了解程序、法條，且更全面看待供詞與證據，進而有了不同看法，也是「自己內部的提升」。

走出法庭之後：改變正在發生

「陽光是最好的防腐劑。」

誠如美國第一位猶太裔大法官路易斯.布蘭迪斯（Louis Brandeis）的這句名言，訴訟程序的透明化，讓人民真正參與審判，看著整個程序是怎麼走的，領悟到並非自己所想的，也能減少許多誤解。

儘管你我都厭惡的恐龍判決，可能在未來也還是會看到，或者是判決不盡如人意，但人民來自各行各業寶貴的生活經驗，勢必能帶來不一樣的視野及觀點。

「希望就在雲後面。」王子榮最後也引用《我們與惡的距離》名言並說道，國民法官會是一條路徑，而這條路徑會越來越清晰，或許這要付出很多時間與精力，但同時也會帶來改變，縱使腳步稍微慢了些，但仍舊會帶來希望。

►觀看「國民法官震撼全紀錄」精彩全文。

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