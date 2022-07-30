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姓「愛新覺羅」！正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

記者周偉承／綜合報導

日本東京一間眼科診所的院長不僅外型甜美，還擁有東京大學醫學博士的高學歷，而她也時常在網路上成為網友們討論的對象，不過不單只是因為外表或高學歷，還因為她有著過去清朝皇室「愛新覺羅」的姓氏！

這位眼科診所的院長名為「愛新覺羅維」，她過去接受日媒訪問時提到，曾從爺爺口中得知自己是清朝順治皇帝的後裔，而爺爺與末代皇帝溥儀是同輩，出身於中國遼寧省的她，於18歲到日本留學，後來留在當地生活並結婚生子成為日本媳婦，現在則擔任眼科診所的院長。

▲院長外型亮眼！

她也時常在推特上發文分享近況，日前才提到「愛新覺羅」這個姓氏其實沒有帶來多少好處，「唯一讓我自豪的是，我的學號一直以來都是1號」，甚至還在貼文下標註「#至今無人能敵」。由於「愛新覺羅」字首「愛」的日文五十音為「あい」，兩個字母分別排在第一與第二個音，按字母順序排學號的話通常就會被排在前面幾位。

▲特別姓氏帶來的唯一好處是學號始終都是1號！

另外，她過去出國時也曾因為自己的姓氏被工作人員特別關切，某次飛往美國參加研討會時，她因為姓氏而被當地工作人員詢問是否是「清朝後裔」，一回答「是」之後就被帶到小房間問話，甚至被追問「是否被流放」、「需不需要聯絡大使館」等問題，讓她相當無奈，也成為一段難忘的經歷。

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