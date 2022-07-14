不尋求連任！　成醫院長沈孟儒發表卸任聲明

▲成大醫院院長沈孟儒（左），發表1份「卸任聲明」，表明他不再尋求連任院長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院院長沈孟儒，14日上午在院務會議上發表1份「卸任聲明」，內容詳述3年來帶領成醫團隊創造亮眼營運績效，並表示不再尋求連任院長，他強調已完成「階段性任務」，期許成大醫療體系能發展成為國際級臨床研究及醫學教育重鎮。

成大醫院院長沈孟儒卸任聲明指出，他感谢全體同仁於他擔任成大醫院院長期間共同努力、務實經營，併肩信守對病患提升醫療品質與對員工提高福利的承諾。3年來因同仁無私、為眾的奉獻，一起立下多項在醫療服務、臨床研究和醫學教育上的里程碑。

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沈孟儒說，他與同仁致力於「完善基礎醫療建設、持續提升醫療品質，並促進員工福祉，以永續經成大醫院」的核心價值，3年來在基礎醫療建設上，改善醫學院及醫院空調系統及防水工程，優化資訊軟硬體設施。獨步全國、建構成醫私有雲，加速精準醫學與智慧醫療發展，並導入檢驗及調劑作業自動化系統。2021年民眾就醫滿意度高達94％，多個臨床團隊通過醫策會疾病照護品質認證，安寧居家照護更獲「國家生技醫療品質獎」銀獎肯定；在全國性醫療品質各項競賽中獲獎，無論質與量均大幅提升，以競賽積分為例，2021年較2019年成長了2.7倍，在在呈現成大醫院是民眾理想、優質的醫學中心。

在經營管理方面，醫院盈年年成長，2021年比2019年成長了3.6倍，為日後成大醫療體系發展奠定必需的量能。在員工福祉上，調高各類津贴，院聘人員比照公職考績晉級，擴大就醫優惠及規劃優質體檢等多項福利措施，同時開辦南部首家公立機構托嬰中心，逐步實现員工理想中的幸福醫院。

為深化臨床人才培育，創新學術價值，沈孟儒表示他逐年提高院内研究經費，2022年達1億3500萬元，為2019年的1.8倍，2021年來自衛福部、科技部、國衛院等院外補助大型研究經費高達1.8億元，促使醫院研究論文數大幅躍升，2021年較2019年成長81％，達970篇，成大醫院在全球臨床試驗聯盟中，已經躍升為重要角色，在深化學教育人才培育上，創立20名臨床教學型主治醫師制度，強化跨專業領域訓練。

沈孟儒說，他深感榮耀與感恩，有幸带領全體人員齊心致力於防疫，守護大台南民眾健康，在醫療量能緊繃下，開設重症專責加護病房達31床、數量冠於中南部學中心，也首創全國跨醫療團隊的確診孕婦專責照護産房及嬰兒室，更打造安全高效率疫苗接種服務，創下單一醫療院所單日疫苗施打量達10016人次的全國纪錄。

▲成大醫院院長沈孟儒（右三），初任院長時與其行政團隊合影。

沈孟儒表示，他已完成階段性任務，於任期居滿後將不續任院長職務，但他仍是位專業的醫師科學家及熱情的教育工作者，期待未來成大醫院除了持續守護南台灣民眾的健康，成大醫療體系能發展成為國際級臨床研究及醫學教育的重鎮，更能與成大醫學院及成功大學全體人員，一起致力完成國家重大醫療建設，共同創建台灣關鍵的未來！

據了解，沈孟儒院長任期至2022年7月31日，如今他公開表明不尋求連任院長，可以確定成醫院長將會是新人選。