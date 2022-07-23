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單親家庭好子弟！花蓮3跆拳國手出國比賽　縣府贈膳食營養費

▲花蓮縣長徐榛蔚為即將出國比賽的3名花蓮跆拳國手加油打氣，並贈送膳食補助及行李箱。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚為即將出國比賽的3名花蓮跆拳國手加油打氣，並贈送膳食補助及行李箱。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣子弟跆拳道國手林冠宇、任緯華、張詠盛等人，即將代表台灣參加2022世界少年、世界青少年、亞洲青少年跆拳道錦標賽，縣長徐榛蔚22日約見教練及選手們，除了頒發選手參賽期間營養費並贈送行李箱之外，也期勉盡其所能發揮，預祝奪得好成績，為國增光。

縣長徐榛蔚關心選手們出國比賽可能會有水土不服的狀況，特別請教育處爭取補貼供選手在出國時之膳食費用，同時她叮嚀選手們務必保重身體，出國在外多注意人身安全，多補充營養補給品，縣府也致贈行李箱讓選手及教練方便使用，更期望能帶著獎盃滿載而歸，榮耀花蓮！

▲花蓮縣長徐榛蔚為即將出國比賽的3名花蓮跆拳國手加油打氣，並贈送膳食補助及行李箱。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

跆拳道國手林冠宇、張詠盛、任緯華全是單親家庭。（由左至右）

就讀花崗國中的林冠宇及就讀海星高中的任緯華，從小都是生活在單親家庭，皆由阿嬤扶養長大，兩人都在年度培育優秀或具潛力運動選手排名賽暨2022年世界少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽獲得國手資格，將代表國家參加7月底於保加利亞舉辦之2022世界少年跆拳道錦標賽。

就讀花蓮高農的張詠盛，同樣成長於單親家庭，國中才開始接觸跆拳道隊，是教練眼中能夠吃苦堅持的優秀太魯閣族原住民選手，在111年度培育優秀或具潛力運動選手排名賽暨亞洲青少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽獲得冠軍，將代表國家參加8月於越南舉辦之亞洲錦標賽。

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