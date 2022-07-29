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印度首艘國產航母交付海軍8／15入列　「大黃蜂、飆風」艦載機二選一

▲印度首艘國產航母維克蘭特號交付該國海軍。（圖／翻攝微博）

▲印度首艘國產航母維克蘭特號進行海試。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

印度首艘國產航空母艦「維克蘭特」號昨（28）日由位於南部的科欽造船廠交付海軍，成為印度擁有的第二艘航母，預計8月15日正式列裝部隊，印度總理莫迪將親自出席入列儀式。印度國防部表示，維克蘭特號航母整體自製率達76%，隨著航母交付，印度成為有能力自行設計和建造航母的少數國家之一。

▲印度首艘國產航母維克蘭特號交付該國海軍。（圖／翻攝微博）

▲維克蘭特號正式交付印度海軍。（圖／翻攝微博）

《NDTV》（印度新德里電視台）報導，維克蘭特號將搭載30架飛機，包括米格-29K戰鬥機、卡-31預警直升機、MH-60R多用途反潛直升機，以及印度製造的先進輕型直升機和輕型戰鬥機。

印度軍方在2022年上半年完成法國「飆風」和美國F／A-18E／F「超級大黃蜂」兩種艦載機測試比較，未來將在二者中做出選擇，成為維克蘭特號航母上的主力艦載機。在新型艦載機正式上艦前，維克蘭特號將先以米格-29K為艦載機。

維克蘭特號（INS Vikrant）航母長262公尺，寬62公尺，滿載排水量為4.5萬噸，由四台燃氣渦輪發動機提供動力，總功率88兆瓦，最大航速28節，建造成本約為2000億盧比（約754.01億元新台幣）。

據了解，維克蘭特號航母設計有兩條起飛跑道和一條降落跑道，能搭載36至40架艦載機，其中26架為固定翼飛機，其餘空間為艦載直升機，包括俄製卡-31艦載預警直升機、英製韋斯特蘭海王直升機以及印度斯坦航空製造集團設計製造的「北極星」直升機等。
 

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