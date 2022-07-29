女獄警「不斷被囚犯性侵」　超扯長官當皮條客！安排她和男人啪啪

▲以色列監獄驚傳女獄警遭囚犯長期性侵，獄方人員甚至從旁協助「給囚犯方便」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

以色列一名女獄警控訴，她在擔任以色列北部吉爾博亞監獄（Gilboa Prison）任職的3年間不斷遭受「巴勒斯坦恐怖分子」性侵，上級長官甚至刻意安排她與對方在牢房外獨處，方便惡狼下手。據稱，獄方放任這名囚犯在未戴手銬的情況下自由走動，還能不受阻礙地觸摸女兵，至少5人曾被他性侵。

根據《每日郵報》報導，希拉（Hila，化名）表示，在2014年至2017年擔任獄警期間，上級刻意安排她和男囚犯阿塔拉（Muhammad Atallah）獨處，讓她一次又一次受到這名「巴勒斯坦恐怖分子」的性侵與虐待。希拉剛到職的時候，阿塔拉某天在獄中看見她就說，「妳要來我的羽翼下工作了。」她當時以為他只是個怪人，回過頭她就已經逃不出所謂的羽翼了。

▲女獄警表示，自己後悔申請到監獄擔任守衛兵，她受害的3年來，上司與同袍都未能伸出援手。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

希拉痛訴，她以為自己服役後能貢獻國家，但離開軍隊後卻成了一名囚犯、阿塔拉的奴隸，「那些原以為應該會保護我的指揮官、工作夥伴，卻把我交給了那個恐怖分子。只有我們兩個人，沒有手銬，沒有鐵欄杆。每個人都在幫助犯罪，都知情卻沉默不語，所有人都是這場殘酷虐待事件的其中一份子。」

希拉退役後每週接受多次密集治療，曾在網路發起求助募款，以支持她房租、旅行、藥物與治療的費用，但她說自己宛如被判了終身監禁，記憶從未離開過那人侵犯她時的氣味、痛苦、憤怒、沉默與羞恥的眼淚。

更糟糕的是，2018年，至少有另外4名女性提出與希拉類似的指控，這起案件在2021年被重新審理，但卻因為缺乏證據而終結調查。當時一名男典獄長曾在另一起越獄案件中曾作證稱「女兵因性方面目的被強制提供給恐怖分子」。

本月稍早，以色列監獄管理局解雇了一名被指控協助性侵的官員。其他受害女性的代理律師表示，「這是自以色列建國以來，一個雙手沾滿血的恐怖分子對以列國防軍士兵下手的最令人震驚的性侵案。」

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