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大陸 大陸焦點 特派現場

2歲女童「肛周長滿菜花」病況圖驚呆名醫！官方：排除性侵可能

▲▼2歲女童長菜花。（圖／翻攝自微博）

▲2歲女童長菜花。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一位網紅醫生近日在微博曝光稱，一名2歲女童患了尖銳濕疣，臀部長滿「菜花」，疑遭性侵，此事迅速引起網友廣泛關注。7月26日，據貴州鎮寧自治縣委宣傳部官方微博通報，已排除女童被性侵的可能。

微博網紅醫生「許超醫生」，22日在微博貼出一則對話紀錄。一名粉絲投稿詢問，「我朋友的群裡接診到了一個2歲的小女孩，py（肛門）處長了菜花，想問一下大概率是性傳播嗎？」並貼出了患病女童的患處照片。許醫生驚呼，「我天，怎麼長那麼多。」他指出，不排除性傳播的可能。

上述粉絲隨後指出，女童的家長曾帶女童就醫，但因為沒有太大效果反而「菜花」越長越多，所以就不再去治療了，任由「菜花」持續生長。

據了解，所謂「菜花」即是菜花狀肉芽，是尖銳濕疣的主要表徵。因尖銳濕疣主要通過性行為感染，少數個案則會通過馬桶、私人衣物等間接接觸感染。

該帖子在網路上很快掀起熱度。網友們對女童遭遇十分心疼，更是憤怒，擔憂女孩是否遭遇性侵，強烈要求相關部門介入調查。

事情發酵後，已有醫學博主在網友幫助下找到了關鍵人物，確定了事發地，並採取了報警措施。

鎮寧直治縣衛生健康局7月26日發布調查通告，「針對網民反映我縣一名兩歲女童疑患性病及疑似被性侵的情況，我縣高度重視，迅速開展調查處置。」

通報稱，據其父母自述，該女童一直隨父母居住，今年3月以來，曾帶該女童外出務工，不排除有接觸不潔臥具的可能。經公安機關排查近期行程，並會同衛健、婦聯等部門開展聯合調查，已排除被性侵可能。目前，該女童正在父母的陪護下就醫，所患何病及病理溯源需待專家進一步分析後確定。該女童正在接受治療，祝願女童早日康復、健康成長。

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