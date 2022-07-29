　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對話習近平2小時　拜登：美國強烈反對單方面改變台海現狀

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲拜登向習近平重申，美國的政策沒有改變，並強烈反對單方面改變台海現狀或破壞台海和平與穩定。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）28日與中國國家主席習近平通話長達2小時，在兩國分歧或有共同利益的議題上交換意見。針對近期台海緊張問題，拜登向習近平重申，美國的政策沒有改變，同時美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平與穩定。

拜登28日晚間8點33分與習近平進行視訊通話，也是自拜登上任以來第5次與習近平通話。根據白宮發布的聲明指出，拜習通話是拜登政府在努力維持及深化美中之間的溝通管道，同時負責任地管理兩國之間的分歧，並在雙方利益一致的地方共同努力。

這次通話是自上一次（3月18日）拜習通話及美中高層之間一系列對話的後續，兩國領導人討論了許多針對雙邊關係、全球及地方區域的重要議題，並責成雙方團隊繼續跟進這次的對話，特別是應對氣候變化和衛生安全問題。

針對近期台海緊張問題，拜登強調「美國的政策沒有改變」、「美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平與穩定」。

拜習28日對話前，白宮發言人柯比（John Kirby）曾說，總統希望確保與習近平之間的溝通管道維持順暢，因為他們有這個需要，「有些議題我們可以與中國合作，但有些問題顯然存在摩擦和緊張，預期這些議題總統都會在這次通話中提出」。

柯比指出，拜習這次通話，討論的議程相當廣泛，除了兩國潛在合作領域外，也包含俄羅斯入侵烏克蘭，中國尚未對此予以譴責，中國在印太區域持續擴張影響力，以及最近持續升溫的台海議題。

柯比說，台海緊張情勢是會談議題之一，總統會重申美國的「一個中國」政策不變，強調美國不希望看到兩岸問題被片面解決，尤其是以武力解決。
 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘
遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英暴瘦現身　曝最後對話逼
颱風桑達生成！挾「水彈」北漂雨灌台灣　最新路徑出爐
丟丟妹罕曝新造型！　網一排狂讚：這樣比較好看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

對話習近平2小時　拜登：美國強烈反對單方面改變台海現狀

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部　地方首長：5死25傷

基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

俄烏戰爭爆發5個月　英國收容超過10萬烏克蘭難民

拜登、習近平前4次通話一次看　其中有3次「提到台灣」

國際火線／八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

快訊／拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘

美國GDP連續2季萎縮　經濟陷入「技術性衰退」

2歲童遭潑猴強擄重傷！爸媽拚死「拔河」救愛女　26秒驚險影曝光

快訊／白宮證實：拜登、習近平將在今晚8點30分視訊通話

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

您的黑柴已登出！奴才逗汪玩　闔嘴3次秒切換「睡眠模式」XD

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

《少時貪探》徐玄.孝淵含淚吐真心話　潤娥.秀英搞笑互誇「戲超多」XD

對話習近平2小時　拜登：美國強烈反對單方面改變台海現狀

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部　地方首長：5死25傷

基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

俄烏戰爭爆發5個月　英國收容超過10萬烏克蘭難民

拜登、習近平前4次通話一次看　其中有3次「提到台灣」

國際火線／八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

快訊／拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘

美國GDP連續2季萎縮　經濟陷入「技術性衰退」

2歲童遭潑猴強擄重傷！爸媽拚死「拔河」救愛女　26秒驚險影曝光

快訊／白宮證實：拜登、習近平將在今晚8點30分視訊通話

對話習近平2小時　拜登：美國強烈反對單方面改變台海現狀

萬人目睹「螢幕砸頭瞬間」！驚悚影片瘋傳　古天樂痛心：停止轉發

PLG選秀「32中11」　高承恩、蓋比等4將成最大遺珠

五月天深夜無預警「爆11月要開演唱會」！　粉絲暴動：終於等到了

港男團演唱會銀幕砸人！特首李家超震驚下令徹查　剩餘場次全暫停

綠舞新打卡地標有最可愛黑鼻羊陪喝咖啡　也可享「大正浪漫1912」風華

統一獅聯名伴手禮　醬心蛋捲禮盒開賣

俄軍飛彈攻擊烏克蘭中部　地方首長：5死25傷

基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

俄烏戰爭爆發5個月　英國收容超過10萬烏克蘭難民

菲律賓7.1強震首起死亡　建築倒塌、水池驚現噴泉

國際熱門新聞

拜登與習近平通話「討論台灣」

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

全美最大人工湖「水位驟降」狂冒人類屍體

飛機餐出現濕滑黑蛇頭　空姐吃下肚崩潰

拜登習近平前4次通話一覽

情侶趴牆撩裙衝刺30秒　影集場景激情野戰

跟綠色說再見！　雪碧將全面改成透明瓶身

夫妻「55年前就死了」　鄰驚：人很好

美國GDP連兩季萎縮 經濟陷入技術性衰退

8月孕婦送錯病房慘死　胎兒保不住

14歲男把腳伸進鐵籠　被美洲獅暴咬流血

拜登：美反對單方面改變台海現狀

更多熱門

相關新聞

拜習通話　習重申兩岸同屬一中

拜習通話　習重申兩岸同屬一中

美國總統拜登（Joe Biden）28日晚間8點33分開始，與中國國家主席習近平視訊通話，對話持續2小時又17分鐘，於晚間10點50分結束。習近平針對台海議題，再次強調兩岸同屬一個中國，一個中國原則是中美關係的政治基礎，希望美方看清楚這一點並恪守一個中國原則。

拜登與習近平通話「討論台灣」

拜登與習近平通話「討論台灣」

預告二十大新征程重點

預告二十大新征程重點

美中熱線今登場！傳拜登將提及裴洛西訪台

美中熱線今登場！傳拜登將提及裴洛西訪台

裴洛西訪台　牽動兩岸關係

裴洛西訪台　牽動兩岸關係

關鍵字：

拜習習近平拜登白宮視訊通話

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

拜登與習近平通話「討論台灣」

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

丟丟妹「換掉齊瀏海」新造型曝　網狂讚：這樣好看

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

《流星花園》女星閃婚「返台待產」！ 比基尼秀8月孕肚

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面