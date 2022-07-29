對話習近平2小時　拜登：美國強烈反對單方面改變台海現狀

▲拜登向習近平重申，美國的政策沒有改變，並強烈反對單方面改變台海現狀或破壞台海和平與穩定。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）28日與中國國家主席習近平通話長達2小時，在兩國分歧或有共同利益的議題上交換意見。針對近期台海緊張問題，拜登向習近平重申，美國的政策沒有改變，同時美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平與穩定。

拜登28日晚間8點33分與習近平進行視訊通話，也是自拜登上任以來第5次與習近平通話。根據白宮發布的聲明指出，拜習通話是拜登政府在努力維持及深化美中之間的溝通管道，同時負責任地管理兩國之間的分歧，並在雙方利益一致的地方共同努力。

這次通話是自上一次（3月18日）拜習通話及美中高層之間一系列對話的後續，兩國領導人討論了許多針對雙邊關係、全球及地方區域的重要議題，並責成雙方團隊繼續跟進這次的對話，特別是應對氣候變化和衛生安全問題。

針對近期台海緊張問題，拜登強調「美國的政策沒有改變」、「美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平與穩定」。

拜習28日對話前，白宮發言人柯比（John Kirby）曾說，總統希望確保與習近平之間的溝通管道維持順暢，因為他們有這個需要，「有些議題我們可以與中國合作，但有些問題顯然存在摩擦和緊張，預期這些議題總統都會在這次通話中提出」。

柯比指出，拜習這次通話，討論的議程相當廣泛，除了兩國潛在合作領域外，也包含俄羅斯入侵烏克蘭，中國尚未對此予以譴責，中國在印太區域持續擴張影響力，以及最近持續升溫的台海議題。

柯比說，台海緊張情勢是會談議題之一，總統會重申美國的「一個中國」政策不變，強調美國不希望看到兩岸問題被片面解決，尤其是以武力解決。



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