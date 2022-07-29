快訊／拜習通話談台灣　外交部：美方第一時間向我方簡報

▲拜登與習近平視訊會談，圖為示意圖。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間28日上午8時33分與中國大陸國家主席習近平展開第5次對話，通話時間約2小時17分，過程中觸及台灣議題。外交部29日表示，我國將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

根據外媒報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向記者表示「拜登總統強調美國的政策並未改變，美國強烈反對任何改變現狀或破壞台海和平與穩定的人」；中國外交部則稱這是一次「富有成效的對話」，習近平告訴拜登「中國堅決反對外部勢力干涉台灣地位，中國絕不會給任何形式的台獨勢力留下任何空間」。

對於拜習通話一事，拜登向習近平重申美國對台政策不變，並強調美國強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為的立場，外交部表示，美方在雙方通話結束後，已於第一時間向我方簡報。

外交部感謝拜登政府自上任以來，多次強調台美關係「堅若磐石」，以及拜登總統對維持台海和平穩定現狀的重視，與對台灣安全的堅定支持。外交部強調，我國將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海安全及印太區域的和平、穩定與繁榮。