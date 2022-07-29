「拜習通話」聚焦台海　習近平強調：美國應言行一致恪守一中原則

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平28日展開通話，雙方聚焦在台海議題及俄烏戰爭上深度討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）28日晚間8點33分開始，與中國國家主席習近平視訊通話，對話持續2小時又17分鐘，於晚間10點50分結束。習近平針對台海議題，再次強調兩岸同屬一個中國，一個中國原則是中美關係的政治基礎，希望美方看清楚這一點並恪守一個中國原則。

根據中國官媒《新華社》報導，習近平28日與拜登進行長達2小時又17分鐘的通話，雙方聚焦在台海議題及俄烏戰爭上進行深度討論。習近平會談中重申，兩岸同屬一個中國的事實清清楚楚，一個中國原則是中美關係的政治基礎，堅決反對台獨分裂及外部勢力干涉。

習近平說，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場從未改變，堅決維護中國國家主權和領土完整是中國人民的堅定意志，民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點，美方應該言行一致，恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

習近平指出，中美雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通渠道推動雙方合作，當前全球經濟形勢充滿挑戰，中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球産業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通，「違背規律搞脫鉤斷鏈，無助于提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱」。

美國總統拜登則表示，當今世界正處于一個關鍵時期，美中合作不僅有利于兩國人民，也有利于各國人民，美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，並重申美國的一個中國政策沒有改變，也不會改變。

報導指出，拜習兩人均認為，這次通話坦誠深入，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。此外，拜習也針對「俄烏戰爭」交換了意見，其中習近平再次重申了中方原則立場，但報導未透露詳細內容。

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