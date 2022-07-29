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曹格老婆批澎湖公廁「髒又亂」　縣長回應了！她再回惡夢

▲▼吳速玲穿比基尼展現魔鬼身材。（圖／翻攝自臉書／媽咪速玲）

▲吳速玲穿比基尼展現魔鬼身材。（圖／翻攝自臉書／媽咪速玲）

記者葉國吏／綜合報導　

曹格老婆吳速玲近日發文批評澎湖澎澎灘公廁「實在是讓人難以接受」，對此澎湖縣長也在臉書回應了。

吳速玲日前在臉書發文指出，澎湖的公共設施和美感「實在是讓人難以接受」。她每當一個景點就聽導遊說這個雕像政府花了300萬，這個花了600萬，「然後廁所簡陋到～白眼翻不完，全台灣各地應該都是這樣，基本的公共設施完全沒有美學可言，又髒又亂又簡陋又可怕。」

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吳速玲坦言，每次進完廁所都很想寫個信跟政府建議一下，但是有人開玩笑說，「因為政府花錢弄雕像可以剪綵啊！廁所弄得好沒得剪綵沒有新聞」。她知道對方說的是玩笑話，仍忍不住翻白眼，評論「台灣的基本公共設施到底什麼時候才能達到一個人性化的水平」。

對此澎湖縣長賴峰偉在臉書回應，表示「我立即請環保局、旅遊處瞭解狀況，得知吳速玲女士描述的廁所狀況可能發生在澎澎灘。」同時也透露，澎澎灘是無人島，屬禁建區域，島上只有業者自行設置的簡易廁所，硬體條件先天上不若澎湖其他有人島嶼，「但我們仍期許業者持續提升廁所品質，維護優質觀光口碑。」

不過吳速玲也在下方留言，謝謝縣長的回覆及改善，「我也了解澎湖是台灣相當重要的觀光門面，相對的要面對的客流量是龐大的，做好基本的公共設施維護真的是要多用一點心力，公廁的問題幾乎是全台灣所有女性的惡夢，當然設備也許不夠完善（通風設計上），人本身的衛生道德也是，也謝謝辛苦的工作人員。」

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