姚正玉偕同65歲以上長者　向黃偉哲請命全額補助健保費

▲台南市第一選區市議員參選人姚正玉，偕同65歲以上長者向市長黃偉哲陳情喊話，老人要健保費全額補助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第一選區市議員參選人姚正玉，28日偕同多位65歲以上長者向市長黃偉哲陳情喊話，台南人口正在加速老化，但六都只有台南市老人還要繳健保費，民進黨在台南執政30年太「含慢」，老人要健保費全額補助。

姚正玉指出，市議會定期大會28日開議，市長黃偉哲將進行施政報告。據查，市府送出的2023年總預算還沒有完成審查，市府就開記者會說「老人福利加碼」，更聲稱65歲至79歲的老人健保補助，每人3000元，但即使預算能如數通過，也只是萬元健保費的三折。

姚正玉表示，65歲以上長者每月826健保費全額補助，這是年底國民黨台南市長和市議員參選人的共同政見。但是，民進黨市長黃偉哲在選舉壓力下提高老人健保費補助，不僅有排富條款，補助也有年齡級距差異，甚至65歲到79歲也只補助3000。民進黨對老人福利吝嗇的版本，與國民黨提出的全額補助9912差很大，但民進黨市政府在宣傳時標榜說是福利「加碼」，實在可笑。

姚正玉指出，六都只有台南老人還在繳健保費，反映兩個事實，其一，民進黨在台南執政多年，無力開源節流，市庫財政困窘；其二，在政策與資源分配上，都無法因應高齡化社會，台南老人的健康風險愈來愈高。

姚正玉表示，市長黃偉哲上任（2018年底）至今，全市總人口數直直落，2020年底台南市還有187萬4千人，如今2022年6月剩185萬人；2020年底65歲以上人口數30萬9千人，2022年6月則增加至32萬7千多人，大溪北（白河、東山、後壁、新營柳營、鹽水）六區有4萬2554人，人口老化愈來愈嚴重。

現場長者表示，台南市民跟其他5都繳的稅金一樣，為什麼台南老人福利比其他5都差，這證明了民進黨台南市執政30年太「含慢」，台南老人福利矮人一大截！

姚正玉和長者們希望議員不分黨派，為台南市老人爭取和其他5都一樣的基本福利，也呼籲大家支持國民黨市長和包括她在內的議員參選人，明年起換黨、換人持家，翻轉台南，就從台南長者和其他五都一樣免繳健保費開始。