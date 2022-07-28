擺脫長新冠！中藥師5點教你「自製藥膳茶飲」改善咳喘、腦霧

▲不少人有咳嗽、喘等長新冠問題。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣從今年至今已累計4百多萬人染疫，雖然感染Omicron大部分都屬於輕症，但不少人留下了長新冠後遺症。根據統計，大約有10-20%確診者會有長新冠症狀，國內約20萬人確診康復後還會有呼吸道等症狀。中醫師指出，染疫是肺部受到侵害，這時可利用簡單的藥材來潤肺、補氣和止咳平喘。

長新冠症狀包括呼吸困難、咳嗽，另外還有胸悶、胸痛、身體疲倦、記憶力、注意力或睡眠等問題出現，對不少人後續的日常生活帶來諸多不便，這時除了接受醫療照護外，也可以透過日常的保健來改善。

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臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師翁千惠表示，染疫後因為肺部受到病毒的侵害，造成肺部損傷，組織修復後產生較厚的組織，此時可以透過養肺的方式來增加肺部機能。而在腦霧方面，則可多吃抗氧化或對神經系統有益的食物。

翁千惠提醒，中藥材都應酌量適當使用，不宜天天服用，日常也要配合適當的運動，才能漸進式改善長新冠症狀，若症狀造成身體不適或是有其他慢性病及用藥問題，應尋求醫療協助。

1.潤肺、增肺氣：

翁千惠說，中醫常說肺惡燥、脾惡濕，因此可以選用「麥冬、百合、白木耳」做成食膳來潤肺，也可以選用「麥冬、人參鬚」煮成茶飲，同樣可幫助增強肺氣及潤肺，另外「黃耆、黨參、白朮」也有不錯的補氣效果。

2.腦霧：

可多吃像是核桃、黑芝麻、鮭魚，黑芝麻富含不飽和脂肪酸及維生素E，能活化腦細胞，維持腦細胞正常功能，也可和大棗一同煮粥，讓病後體虛者恢復體力。另外，蓮子和桂圓皆有鎮靜安神作用，可以改善神經衰弱、失眠、健忘等症狀。

3.止咳平喘：

若是有咳嗽症狀、胸口熱熱的，可以選用「藕節、杏仁」做成茶飲，藕節有助清熱涼血，杏仁可止咳平喘。

4.提升免疫力：

可以煮「四君子粥」來健脾益氣，藥膳粥內的梗米是提升免疫力的重要食材。

5.預防下次感冒：

可用「紫蘇、魚腥草、薄荷」做成茶包，紫蘇的性味為溫，能讓茶飲不過於寒涼。