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3寶媽遭潑油「當街焚身」　搶救24天細菌感染亡！男提油行兇畫面曝

▲▼ 墨西哥一名年輕媽媽被潑油點火。（圖／翻攝自推特）

▲ 一名男子提著汽油桶走在路上，朝西塞納潑油後點火。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥1日發生一起震驚社會的案件，一名年輕媽媽在家人面前遭人潑灑汽油後點火，當場起火燃燒，全身嚴重燒傷，搶救過程中三度心臟病發，經過24天的治療，仍因細菌感染回天乏術。當局目前未逮捕任何嫌犯，但一名男子持汽油桶行兇的畫面在網路上瘋傳，掀起公憤。

根據《每日星報》，30歲三寶媽西塞納（Margarita Ceceña）來自墨西哥莫雷洛斯州夸奧特拉市，1日遭人惡意攻擊，在母親和其中一個孩子面前被人潑汽油後點火，全身70%二度或三度燒傷，因傷勢過重被送往墨西哥市醫院，搶救過程中三度心臟病發，更發生細菌感染，最終擴散到全身，24日晚間宣告不治。

目前沒有任何人因這起事件被捕，但社群媒體上流傳的影片中，一名男子提著汽油桶走在路上，犯案後迅速逃離，接著鏡頭劇烈晃動，畫面中依稀可見火光，現場傳出驚叫聲。當局聲明表示，為將犯人繩之以法，檢方正持續調查。死者家屬則指控，有3名男子及3名女子可能是罪魁禍首。

西塞納一名阿姨向當地《宇宙日報》（El Universal）說明，他們和西塞納為一棟房子發生糾紛，原因是他們共同的親戚留下一棟房子，而這群男女搶先佔據房屋後出租牟利，屋主發現後將房子奪回，讓西塞納搬入，令他們對西塞納心生不滿。

當地媒體踢爆，西塞納在這場悲劇以前就曾因遭受攻擊報案，但檢方宣稱，1日是她第一次遇害。她生前經營一家商店，是她母親和三個孩子的經濟支柱，在她不幸身亡後，家人正向外界尋求幫助，以支付她的醫療及喪葬費用。

這起事件被定調為「殺害女性」（femicide）案件，即針對女性的仇很犯罪，將由墨西哥國家專門檢察官辦公室接手調查。這也是墨西哥近期多起仇女兇殺案之一，在她死後再度點燃民眾憤怒情緒，女權組織紛紛要求為受害者伸張正義。

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