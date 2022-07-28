影片曝！三寶男橫越賽道「被馬撞飛」重落地　1人1馬喪命

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥塔巴斯科州（Tabasco）日前舉辦賽馬比賽，但由於場地沒有任何防護，55歲男子喬治（Jorge）當時騎著馬和其他人一樣橫越終點線前的賽道，卻沒注意到一組賽馬選手正駕馬高速衝來。喬治被猛烈撞擊後飛摔在地，當場死亡，撞擊他的賽馬也因喬治的大意疏忽而喪命。

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Una carrera de #caballos en #Tucta, #Tabasco, terminó en una #tragedia: un #jinete se impactó a toda velocidad en contra de otro, que se atravesó por su camino.



El saldo fue de una persona muerta. pic.twitter.com/2aflEKISJJ — Eduardo Galván (@eduardo_galvan_) July 27, 2022

▲墨西哥三寶騎馬橫越賽道，當場被撞飛 。（圖／翻攝推特）

墨西哥媒體「infobae」報導，賽馬活動25日下午於納卡茹卡市圖塔鎮（Tucta，Nacajuca）舉辦，慶祝守護神聖地牙哥阿波斯托爾（Santiago Apóstol）。賽馬場地為一片草原平地，並未加裝安全防護，因此當時許多行人和騎著馬的棋手都在賽道上來回橫越。





▲▼喬治的大意害死自己，也害賽馬賠上性命 。（圖／翻攝推特）

影片中，喬治輕駕馬匹緩緩跨越賽道，卻因人潮雜亂並未注意到左側，賽道上正有一名賽馬選手正騎著馬高速衝向終點。喬治立刻被撞飛空中，之後重重落地失去意識，送醫數分鐘內身亡，他的馬匹因承受撞擊顯得很痛苦；撞擊喬治的馬飛撲在地後則四隻僵直沒有動作，不久後也死亡，選手受傷狀況不明，但沒有生命大礙。



案發後納卡茹卡市發布聲明，表示慶祝活動上發生意外，對此事感到遺憾。塔巴斯科州代理總檢察長則表示，已經介入調查全案。