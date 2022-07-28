　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影片曝！三寶男橫越賽道「被馬撞飛」重落地　1人1馬喪命

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥塔巴斯科州（Tabasco）日前舉辦賽馬比賽，但由於場地沒有任何防護，55歲男子喬治（Jorge）當時騎著馬和其他人一樣橫越終點線前的賽道，卻沒注意到一組賽馬選手正駕馬高速衝來。喬治被猛烈撞擊後飛摔在地，當場死亡，撞擊他的賽馬也因喬治的大意疏忽而喪命。

▲▼墨西哥三寶騎馬橫越賽道，當場被撞飛慘死 。（圖／翻攝推特）

▲墨西哥三寶騎馬橫越賽道，當場被撞飛 。（圖／翻攝推特）

墨西哥媒體「infobae」報導，賽馬活動25日下午於納卡茹卡市圖塔鎮（Tucta，Nacajuca）舉辦，慶祝守護神聖地牙哥阿波斯托爾（Santiago Apóstol）。賽馬場地為一片草原平地，並未加裝安全防護，因此當時許多行人和騎著馬的棋手都在賽道上來回橫越。

▲▼墨西哥三寶騎馬橫越賽道，當場被撞飛慘死 。（圖／翻攝推特）

▲▼喬治的大意害死自己，也害賽馬賠上性命 。（圖／翻攝推特）

▲▼墨西哥三寶騎馬橫越賽道，當場被撞飛慘死 。（圖／翻攝推特）

影片中，喬治輕駕馬匹緩緩跨越賽道，卻因人潮雜亂並未注意到左側，賽道上正有一名賽馬選手正騎著馬高速衝向終點。喬治立刻被撞飛空中，之後重重落地失去意識，送醫數分鐘內身亡，他的馬匹因承受撞擊顯得很痛苦；撞擊喬治的馬飛撲在地後則四隻僵直沒有動作，不久後也死亡，選手受傷狀況不明，但沒有生命大礙。


案發後納卡茹卡市發布聲明，表示慶祝活動上發生意外，對此事感到遺憾。塔巴斯科州代理總檢察長則表示，已經介入調查全案。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　迴力鏢全打回臉上！鄉民狂酸
高雄鼠窩斷水電10年！男睡廢車「清出6.5噸垃圾」　里長曝奇
台灣全面進入VoLTE時代！　電信三雄宣布：8月起月租全免
「雙低壓大亂鬥」開始！準桑達飆速　全台連下4天時間曝
桑達今將生成！明起變天降溫　全台防「大量雨勢」時間曝
Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點、台積電ADR勁揚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

拜習會即將登場　美方關注台海緊張局勢升高

菲律賓7.0強震升至5死逾100傷！　混凝土塊砸車、建築倒塌解體

她最有資格跳「擦玻璃」　60萬粉絲辣妹網紅是清潔工

智利北部規模6.1地震　震源深度200公里

影片曝！三寶男橫越賽道「被馬撞飛」重落地　1人1馬喪命

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點、台積電ADR勁揚3.78%

全球猴痘病例激增　譚德塞：男同志減少性伴侶人數

美聯準會一口氣再升息3碼抗通膨！　今年累計升9碼

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

拜習會即將登場　美方關注台海緊張局勢升高

菲律賓7.0強震升至5死逾100傷！　混凝土塊砸車、建築倒塌解體

她最有資格跳「擦玻璃」　60萬粉絲辣妹網紅是清潔工

智利北部規模6.1地震　震源深度200公里

影片曝！三寶男橫越賽道「被馬撞飛」重落地　1人1馬喪命

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點、台積電ADR勁揚3.78%

全球猴痘病例激增　譚德塞：男同志減少性伴侶人數

美聯準會一口氣再升息3碼抗通膨！　今年累計升9碼

港姐主持節目遭恐嚇「先姦後斬」　做1件事被盯上…電視台報警！

營養師曝「2種膳食纖維」功能不一樣！改善便秘要吃第二種

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

竹市最新民調民進黨落後　林耕仁26%、高虹安25%、沈慧虹21%

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　迴力鏢全打回臉上！鄉民狂酸

Fed升息3碼、友達法說登場　財經HOT 5一次看

瘦子宣布當爸2個月突PO「抱嬰照」！網狂問：生了？　顧娃累到睡著

築BA.5防火牆！沈政男建議全面開放第4劑　曝1數字成傳播沃土

PRADA帶起「男性極短褲」熱潮　Thom Browne超低腰消暑又吸睛

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

情侶確診天天床戰！他解隔「射出一坨血」嚇哭：精盡人亡？

國際熱門新聞

即／聯準會宣布升息3碼

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

辣妹網紅擁60萬粉絲　正職是清潔工超自豪

日本山口猴亂！捕獲一隻公猴「火速安樂死」

美議員力挺官員憂心　裴洛西計劃訪台反應一次看

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

COVID-19起源又轉折　2新研究指向華南海鮮市場

美聯準會一口氣再升息3碼！　今年累計升9碼

瘋狂與癡呆，哪個美國總統更危險？

影片曝！他橫越賽道「被馬撞飛」　1人1馬喪命

美股開盤道瓊漲162點　微軟、谷歌領漲

更多熱門

相關新聞

14歲男把腳伸進鐵籠　被美洲獅暴咬流血

14歲男把腳伸進鐵籠　被美洲獅暴咬流血

墨西哥一名14歲少年為了和美洲獅合照，竟然闖進動物園安全圍欄，還把腳伸進鐵籠中，結果腿慘被美洲獅咬傷。畫面上還可看到，少年被救走後痛苦坐在椅子上，美洲獅口中仍緊緊咬著他的鞋子不願放開。

等不到「吳柏毅」了　他跑外送被人推下橋

等不到「吳柏毅」了　他跑外送被人推下橋

動物園亂拍籠子　她慘被猴子「狠扯頭皮」撞欄杆

動物園亂拍籠子　她慘被猴子「狠扯頭皮」撞欄杆

軍犬Max捕獲毒梟　正臉帥照曝光

軍犬Max捕獲毒梟　正臉帥照曝光

刺穿頭骨虐美幹員　墨毒梟教父落網

刺穿頭骨虐美幹員　墨毒梟教父落網

關鍵字：

墨西哥賽馬

讀者迴響

熱門新聞

即／聯準會宣布升息3碼

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

台灣進入VoLTE時代　8月起全面免月租

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

郭台銘「結婚14週年」　奢華慶祝排場曝光

傳奇投資者警告：史詩級崩盤要來了

李芷婷「雙腿勾男友激吻」挨轟　長文反嗆：礙到你嗎？

向佐婚前診斷出「腎功能已70歲」　向太心疼曝原因：吃藥造成

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面