亂拍籠子下場超慘！她被猴子「狂扯頭皮」狠撞欄杆　20秒畫面瘋傳

▲ 女童伸手拍打欄杆，下秒就被報復。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥一座動物園差點發生恐怖意外，一名女童觀賞猴子時疑似伸手拍打籠子，不慎激怒猴子，猴子下秒馬上出手報復，狠扯女童頭髮、猛搖頭部，令她一頭撞上欄杆，完全無法自行掙脫，差點就被剝掉頭皮，驚險過程在網路上瘋傳。

根據《太陽報》，這段TikTok瘋傳的影片中，一名目測約12歲的女童在墨西哥一座動物園，左手拿著手機對著籠內的猴子，接著伸出右手拍打猴子伸出籠子的手部，導致猴子被激怒並出手反擊。

畫面中可見，猴子迅速伸手穿過籠子，一把抓住女童頭髮，雙手將她的頭部用力往籠子方向扯。儘管女童奮力後退，但猴子全程緊抓她的頭髮不放，令她迎頭撞上籠子，過了20秒後才靠旁人將衣服揮向猴子，成功使牠放手，所幸女童沒有受傷。

這段影片在社群媒體上引發關注，有網友指出，這隻猴子看起來像是原生於墨西哥及巴西的蜘蛛猴。蜘蛛猴是群居動物，每個群體數量最多可達25隻，在野外當有人類靠近時，牠們會咆哮並搖晃樹枝以避免危險，受到驚嚇時可能對人類大小便。網友推測，猴子是因害怕遭到女童攻擊，才會對她動手。

戲弄動物是非常危險的舉動，動物園遊客皆被警告，不應觸碰籠子欄杆。過去也有人類在動物園戲弄動物導致悲劇的案例，其中一名男子因逗弄比人類強壯7倍的猩猩，當場被猩猩抓住並拖向籠子，差點被折斷腿。

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