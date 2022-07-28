「刺激氣體」飄天津…民眾聞後喉嚨痛嚇歪　官方：解放軍投彈訓練

▲網傳天津一地現刺激性氣味。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友28日上午爆料稱，在天津市濱海新區中關村科技園聞到了刺激性氣味，驚呼吸了「喉嚨痛」。隨後，據「濱海發布」通報，刺激性氣體系附近區域武警部隊例行組織實彈投擲訓練（訓練已於10點30分結束），加之氣壓較低擴散條件不利導致，其產生的氣味對人身體沒有傷害。

據《極目新聞》報導，網傳信息顯示，28日上午9時許，在天津市濱海新區中關村科技園內，有網友稱聞到了刺激性氣味，「喉嚨不舒服，嗓子疼。」

有當地小區已發布通知，告知住戶關緊門窗。中關村科技園園區工作人員表示，28日上午9時許，接到園區住戶反映稱園區內有刺激性氣味，工作人員稱，「我們開著空調關緊門窗也能聞到。」

▲民眾表示，氣體嗆嗓子。（圖／翻攝自極目新聞）

之後，有網傳消息稱，上述氣味系凱萊英天津濱海區實驗室爆炸流出。對此凱萊英方面回應稱，28日上午9至10時組織廠區全體員工有序撤離，是公司廠區受外部傳來的不明刺激氣體影響，網傳實驗室爆炸系謠言。

28日中午12時許，天津市應急管理局表示，當地已接到多名群眾反映，目前正在進行排查，暫不清楚具體情況。該局工作人員還提醒，請居民盡量留在室內，關好門窗，等待進一步通知。

天津市生態環境局工作人員指出，目前在中關村科技園附近暫未發現有企業存在氣體洩漏的情況，「不要相信朋友圈的謠言，一切以官方通報為準。」上述工作人員表示，氣體來源正在進一步排查之中。至於不明氣體是否會對人體造成影響，暫時不能下定論。

當日中午12時48分，「濱海發布」發布官方通報，經了解，系附近區域武警部隊例行組織實彈投擲訓練（訓練已於10點30結束分），加之氣壓較低擴散條件不利導致，其產生的氣味對人身體沒有傷害。