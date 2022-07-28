　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

激戰人妻被抓姦…小王「躲冷氣室外機」慘6F墜亡　家人逼賠570萬

記者鄭思楠／綜合報導

上海一已婚男子夏明（本文皆為化名）與一人妻李豔在酒店開房偷情，不料被李豔的丈夫劉威帶人「捉姦」。兩人穿好衣服後，夏明就將窗戶打開查看，翻窗戶站到冷氣室外機上躲藏，沒想到意外墜下6樓身亡。之後，死者家人將李豔夫婦、幫忙捉姦的朋友以及酒店方告上了法院，索賠130餘萬元人民幣（約新台幣575萬元）。

▲▼古老的室外機。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小王藏室外機慘墜樓。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

據《星視頻》報導，法院審理後認為，夏明在被告劉威等人進入事發房間之前，就已自行爬出窗外。他作為完全民事行為能力人，應當對6樓房間與地面的高度及爬出6樓窗戶所可能帶來的危險，具有認知能力，故墜樓系夏明自行爬出6樓窗戶所致。

法院表示，這是夏明自主行為，死亡與李豔、劉威等人之間沒有法律上的因果關係，夏明的家人要求他們承擔賠償責任，缺乏依據，法院不予支持。

此外，法院還強調，事發房間窗台高度符合大陸國家相應的強制性標準，酒店方還在窗戶上安裝了限位裝置並張貼了關好窗戶的提醒標識，故酒店方已盡到了相應的安全保障義務。夏明家人要求酒店方承擔賠償責任，也缺乏依據，法院不予支持。

最後，一審法院駁回夏明家人的全部訴訟請求，夏明家人不服提出了上訴，近日二審法院作出判決，維持原判。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光
20多歲時尚妹吃霸王餐！　大嗑文華東方2.7萬付不出開溜
托嬰中心3月大女嬰呼吸中止　缺氧30分鐘死亡
剝皮店海削酒客賺千萬！清一色女大生　紅牌兼賣原味內褲月收10
快訊／潤泰雙雄改會計計算方式！　採公允價值
快訊／偷拍性愛片！　陸軍航特部少校遭憲警入營拘提
快訊／午後雷雨來了！　6縣市「大雨特報」
快訊／柯以柔終於離婚成功！　等4年半「配偶欄空了」
擔心上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

激戰人妻被抓姦…小王「躲冷氣室外機」慘6F墜亡　家人逼賠570萬

「刺激氣體」飄天津…民眾聞後喉嚨痛嚇歪　官方：解放軍投彈訓練

預告二十大新征程重點　習近平：明確宣示黨舉什麼旗、走什麼路

狂吹冷氣「手腳抬不起來」　他緊急就醫發現是腦中風

日跨黨派議員訪台　陸官媒酸：「政治網紅」打卡刷存在感

河南爆「開車隨機撞人」至少31傷！目擊者：排隊等待檢測突遭撞飛

高手在民間！ 洛陽暴雨積水及腰...白襪女穩走5公分寬護欄驚呆路人

陸媒關注：裴洛西「亞洲行」未列台灣　強化「美軍媒稱台海危機」

石家莊頒布禁狗令「全面撲殺犬隻」引爆民憤！官方急取消文件

「大白」志願者助跑飛踹排隊者　卡民眾身上重摔直接芭比Q了

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

激戰人妻被抓姦…小王「躲冷氣室外機」慘6F墜亡　家人逼賠570萬

「刺激氣體」飄天津…民眾聞後喉嚨痛嚇歪　官方：解放軍投彈訓練

預告二十大新征程重點　習近平：明確宣示黨舉什麼旗、走什麼路

狂吹冷氣「手腳抬不起來」　他緊急就醫發現是腦中風

日跨黨派議員訪台　陸官媒酸：「政治網紅」打卡刷存在感

河南爆「開車隨機撞人」至少31傷！目擊者：排隊等待檢測突遭撞飛

高手在民間！ 洛陽暴雨積水及腰...白襪女穩走5公分寬護欄驚呆路人

陸媒關注：裴洛西「亞洲行」未列台灣　強化「美軍媒稱台海危機」

石家莊頒布禁狗令「全面撲殺犬隻」引爆民憤！官方急取消文件

「大白」志願者助跑飛踹排隊者　卡民眾身上重摔直接芭比Q了

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光：須搭配復健追蹤

新竹球場害林哲瑄肩傷開刀　改善小組今拍板4大改善方向

楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

先探／反彈劇本第二章 萬五初上

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

情侶確診天天床戰！他解隔「射出一坨血」嚇哭：精盡人亡？

大陸熱門新聞

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

高手在民間！ 洛陽暴雨積水及腰...白襪女穩走5公分寬護欄驚呆路人

浙江發現神秘光點飛行物　直線排列又突消失

陸媒關注：裴洛西行程曝光未見台灣

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

家境貧困拼養家…22歲OL連5天加班猝死

石家莊頒布禁狗令…禁養狗3年全面捕殺浪犬

女子穿「馬面裙」逛杭州迪奧拍片被制止 文化挪用與抄襲引熱議

兩岸菁英學子開跑　Go Go Future

向佐視訊女網紅曾出演《三十而已》 閨蜜爆料對話曝

140名孩童上完游泳課集體發燒　一查泳池出狀況

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

石家莊井陘礦區：3年禁養狗、全面捕殺流浪犬

更多熱門

相關新聞

奧迪男落跑躲正宮捉姦！小三慘被當街剝衣暴打

奧迪男落跑躲正宮捉姦！小三慘被當街剝衣暴打

安徽省六安市一名已婚男日前開著奧迪車，載小三和小三兒子出遊，想不到遭遇妻子攔路捉姦，隨後竟嚇到當場棄車落跑，留下小三面對。之後，正宮當街攔打小三的影片，瞬間瘋傳網路。影片中，一名身材纖細的長髮女子坐在一輛奧迪車上，身邊帶著一個小孩。只見她被堵停在路上，慘被當場剝光衣服，遭另一名女子不停咒罵和毆打。

女穿浴袍爬窗　被瘋傳「小三躲抓姦」

女穿浴袍爬窗　被瘋傳「小三躲抓姦」

郎咸平傳「永遠離開上海」移居香港 98歲母封城時等嘸核酸報告過世

郎咸平傳「永遠離開上海」移居香港 98歲母封城時等嘸核酸報告過世

兩岸無小事　嚴肅看待雙城論壇

兩岸無小事　嚴肅看待雙城論壇

雙城論壇聚焦節能減碳 上海副市長吳清：雙碳戰略為城市轉型關鍵

雙城論壇聚焦節能減碳 上海副市長吳清：雙碳戰略為城市轉型關鍵

關鍵字：

抓姦墜亡上海

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面