激戰人妻被抓姦…小王「躲冷氣室外機」慘6F墜亡　家人逼賠570萬

記者鄭思楠／綜合報導

上海一已婚男子夏明（本文皆為化名）與一人妻李豔在酒店開房偷情，不料被李豔的丈夫劉威帶人「捉姦」。兩人穿好衣服後，夏明就將窗戶打開查看，翻窗戶站到冷氣室外機上躲藏，沒想到意外墜下6樓身亡。之後，死者家人將李豔夫婦、幫忙捉姦的朋友以及酒店方告上了法院，索賠130餘萬元人民幣（約新台幣575萬元）。

▲小王藏室外機慘墜樓。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

據《星視頻》報導，法院審理後認為，夏明在被告劉威等人進入事發房間之前，就已自行爬出窗外。他作為完全民事行為能力人，應當對6樓房間與地面的高度及爬出6樓窗戶所可能帶來的危險，具有認知能力，故墜樓系夏明自行爬出6樓窗戶所致。

法院表示，這是夏明自主行為，死亡與李豔、劉威等人之間沒有法律上的因果關係，夏明的家人要求他們承擔賠償責任，缺乏依據，法院不予支持。

此外，法院還強調，事發房間窗台高度符合大陸國家相應的強制性標準，酒店方還在窗戶上安裝了限位裝置並張貼了關好窗戶的提醒標識，故酒店方已盡到了相應的安全保障義務。夏明家人要求酒店方承擔賠償責任，也缺乏依據，法院不予支持。

最後，一審法院駁回夏明家人的全部訴訟請求，夏明家人不服提出了上訴，近日二審法院作出判決，維持原判。