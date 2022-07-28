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大陸 大陸焦點 特派現場

石家莊頒布禁狗令「全面撲殺犬隻」引爆民憤！官方急取消文件

▲▼石家莊一地擬禁養犬三年。（圖／翻攝自上游新聞）

▲網傳文件。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日爆料稱，石家莊市井陘礦區人民政府辦公室發布文件，以預防黑熱病為由，要求市民3年內不得養犬，同時要捕殺全域、鄉、村流浪狗。該文件由井陘礦區人民政府於6月28日發布，其中寫到「全面捕殺流浪犬，加強常態化巡查」。該文件瞬間引爆全網怒火，官方28日回應，「文件已經取消。」

據《上游新聞》報導，7月26日下午，爆料貼文顯示，文件還稱有主人的狗需要做檢測，「陰性的要求自行處理，不處理的上門捕殺，陽性的狗直接捕殺。」該網友還附上了該文件的部分截圖，「不能選擇一刀切又殘忍的處理方式，希望發預防藥，有病的隔離治病，不要隨便捕殺家養狗和流浪狗。」網傳文件其中一條寫明，要全面捕殺流浪犬，加強常態化巡查，對發現的流浪犬進行全部捕殺。

此外，該文件的附件中有一份名為《井陘礦區禁養犬3年攻堅行動方案》的文件稱，為預防和控制黑熱病的發生和流行，保障人民群眾生命安全，維護正常的生活秩序和社會安定，區人民政府決定在全區範圍內開展「禁養犬3年」攻堅行動，井陘礦區行政區域均列為禁養區。3年禁養犬時間區間為2022年8月1日至2025年7月31日，在礦區轄區範圍內禁止飼養任何家養犬隻，對違反規定擅自飼養的犬隻，一經發現，予以捕殺。

該行動方案還規定，家養犬隻要求在2022年7月底前向所在社區居委會報備，鄉鎮（街道）組織各社區統一時間和地點，由動物檢疫部門對家養犬隻進行集中檢測，結果為陰性的由犬主通過寄養、買賣等方式進行處置，檢測結果為陽性的，第一時間進行撲殺處置。

針對上述文件，當地的市長熱線工作人員回覆稱，石家莊市歷史上曾是黑熱病流行地區，1962年以後全市幾十年無病例報告。但自2019年以來，石家莊市出現感染病例，特別是今年3月，井陘礦區也發現1例感染病例。

工作人員表示，臨近周邊多地也有發現，呈散發擴大態勢，防控形勢異常嚴峻。由於黑熱病潛伏期較長（一般潛伏期3-6個月），為控制黑熱病在井陘礦區傳播蔓延，根據上級防控工作要求，井陘礦區採取「消滅傳染源、切斷傳播途徑」的措施，在黑熱病病例社區開展人群檢測和犬隻檢測，及早發現傳染源，對檢測的陽性犬隻進行捕殺，根據河北省、石家莊市文件要求號召「禁養犬3年」的行動，倡導居民將未被感染的犬隻帶離風險區，避免更多犬隻被感染，力爭徹底消滅傳染源。

針對以上文件內容，很多網友反應激烈大罵。據《澎湃新聞》最新報導，7月28日上午，井陘礦區農業農村局辦公室一名工作人員表示，「昨晚已接到通知，禁養犬這個事取消了。」

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