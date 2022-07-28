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石家莊一區爆「利什曼原蟲症」　宣布3年禁養狗、全面捕殺流浪犬

▲▼石家莊爆「利什曼原蟲症」　井陘礦區宣布：3年禁養狗、全面捕殺流浪犬。（圖／翻攝上游新聞）

▲井陘礦區宣布3年禁止養狗，全面捕殺流浪狗。（圖／翻攝上游新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北省石家莊市井陘礦區近日傳出將禁止養狗3年，並捕殺全域、鄉、村的流浪狗，理由是為了預防黑熱病（利什曼原蟲症）。對此，石家莊市表示，該區確實爆發了黑熱病疫情，也有發出禁止養狗的相關公告，但目前還在「研判階段」，尚未執行。

流傳的公告由井陘礦區政府於6月28日發出，內容中提到，「全面捕殺流浪犬，加強常態化巡查」以及「全區範圍開展『禁養犬3年』攻堅行動。」

根據《上游新聞》報導，石家莊市政府的工作人員證實了文件的確存在，並指出，石家莊市歷史上曾是黑熱病流行地區，1962年以後全市幾十年無病例報告。但自2019年以來，石家莊市出現感染病例，特別是今年3月，井陘礦區也發現1例感染病例。

▼「利什曼原蟲症」是由利什曼屬的原蟲所引起。（圖／翻攝WHO）

▲▼利什曼原蟲症,黑熱病。（圖／翻攝WHO）

工作人員強調，「現在應該是病例比較多，比較嚴重，我們正好挨著它，比鄰、接壤，所以說這個狗可能就漫入到我們的行政區域裡了，我們這個行政區並不大，別的區有了，漫入到我們這兒了。」

工作人員表示，為控制黑熱病在井陘礦區傳播蔓延，根據上級防控工作要求，井陘礦區採取「消滅傳染源、切斷傳播途徑」的措施，在黑熱病病例社區開展人群檢測和犬隻檢測，及早發現傳染源，對檢測的陽性犬隻進行捕殺。

工作人員提到，礦區被井陘縣包圍著，井陘縣也出現了病例並有感染人類的病例發生，因此石家莊市衛健委給他們發文，井陘縣、井陘礦區要實行3年禁養犬的行動，「上面要求我們這麼做。」

工作人員說，不是礦區政府不讓居民養狗，而是按照省市要求出的政策，「是省衛健委包括省疾控，石家莊市衛健委、市疾控的專家們，以及咱們中國疾控中心出的一個關於黑熱病防治的方法。」

工作人員並強調，目前正處於研判階段，「文件確實是發了，但是目前不還沒有這個情況嗎？」

▼「利什曼原蟲症」主要藉由白蛉叮咬來傳播給人類或其他動物。（圖／翻攝WHO）

▲▼利什曼原蟲症,黑熱病。（圖／翻攝WHO）

對於政府的公告，許多當地居民都感到難以接受，有網友就說，「不能選擇一刀切又殘忍的處理方式，希望發預防藥，有病的隔離治病，不要隨便捕殺家養狗和流浪狗。」

但也有人認為防疫更為重要，政府的作法是正確的，「請先好好了解一下黑熱病，然後你來想想更合適的方法，不要動不動就說一刀切了、沒人性了等等無用的話，最好的評論就是說出你認為的科學的合理的措施。」

「黑熱病」又稱作「利什曼原蟲症」（Leishmaniasis），根據世界衛生組織（WHO）資料，「利什曼原蟲症」是由利什曼屬的原蟲所引起，並藉由特定種類的白蛉叮咬傳播，並分為皮膚型、黏膜型，以及內臟型。

一般來說，「黑熱病」主要就是指內臟型的「利什曼原蟲症」，若不治療，患者幾乎會死亡（超過95%機率），將併發全身肌肉萎縮、出血、寄發感染如肺炎、結核病、腹瀉等。

據估計，全世界每年有5萬至9萬內臟利甚曼病新發病例，但只有其中的25%至45%報告給WHO。2020年通報給WHO的新病例中，90%以上發生在10個國家，即：巴西、中國、衣索匹亞、厄利垂亞、印度、肯尼亞、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹和葉門。

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